Італія підтримає санкції проти російського газу через звірства в Бучі

Звірства окупантів у Бучі змусили весь світ переглянути своє ставлення до війни в Україні. Зокрема, Італія готова до ембарго на російський газ.

Про це заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо після тристоронньої зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії. За його словами, Італія не відступить від санкцій щодо російського газу, особливо після звірств у Бучі.

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Італія не буде накладати вето на російські газові санкції,

– заявив міністр.

Зазначимо, що Італія є другою країною в ЄС (перша – Німеччина) за імпортом російського газу. У 2021 році вона закупила російського газу на 5,8 мільярда доларів, повідомляє Aljazeera.

Відмова Європи від газу

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після подій у Бучі закликала ЄС заборонити імпорт російського газу. Ця заява досить контрастує з попередніми заявами офіційних осіб Німеччини. Хоч країна й націлилася на зменшення своєї енергетичної залежності від Росії, там не були готові до газового ембарго.

Напередодні країни Балтії (Латвія, Естонія та Литва) повністю відмовились від закупівель газу з Росії. Зараз вони споживатимуть запаси та імпортуватимуть газ у скрапленому вигляді.

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