Це рішення Італія виконує згідно з директивою Європейського Союзу. Адже, нагадаємо, що в рамках п'ятого пакету санкцій передбачене закриття всіх портів країн ЄС для російських кораблів.

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Обмеження для росіян

Кораблі, які зараз перебувають у портах Італії, повинні завершити свою комерційну діяльність та покинути їх. Інші ж вже не матимуть права причалити до італійського порту.

Заборона також стосується кораблів, які змінили свій прапор з російського на будь-який інший прапор після 24 лютого 2022 року,

– йдеться у рішенні.

Водночас під виняток підпадуть судна, які потребують доступу до портів з міркувань безпеки або які врятували людей у морі.

Новий пакет санкцій

Країни ЄС розглядають наступний, шостий, пакет санкцій проти Росії. Він може включати ембарго на російську нафту. Як повідомляють американські ЗМІ, це рішення можуть прийняти після президентських виборів у Франції, які відбудуться 24 квітня. Нагадаємо, що в рамках попереднього пакету санкцій ЄС схвалив ембарго на російське вугілля.

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