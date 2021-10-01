Історичний максимум: вартість газу в Європі знов різко зросла

Вартість блакитного палива в Європі продовжує невпинно рости. Станом на початок жовтня ціна тисячі кубометрів газу коштує вже майже 1200 доларів.

Зауважимо, що ще 30 вересня вартість газу впритул підібралася до 1100 доларів за тисячу кубів, а 1 жовтня вже склала 1199,44 долара за тисячу кубометрів.

Важливо Все вища і вища: в Європі ціна на газ сягнула 1100 доларів за тисячу кубів

Важко повірити, але ще 1 вересня вартість газу трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів.

Чому росте ціна на газ в Європі

Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:

низькими запасами в європейських підземних сховищах,

відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;

конкуренція з Азією.

Якщо розібратися у проблемі більше детально, варто пояснити, що в Європі дійсно виникли певні умови дефіциту природного газу. Пандемія 2020 року призвела до скорочення обсягів споживання енергоресурсів, що спровокувало зниження інвестицій у видобуток природного газу. А холодна зима "виснажила" газові сховища Європи.

Водночас поступове відновлення світової економіки після карантинних обмежень спровокувало активне споживання газу та збільшення споживання LNG в країнах Азії через збільшення сезонного навантаження на електромережі та спекотне літо. Всі ці чинники спричинили дефіцит ресурсу і як наслідок – зростання вартості сировини.

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