Зауважимо, що ще 30 вересня вартість газу впритул підібралася до 1100 доларів за тисячу кубів, а 1 жовтня вже склала 1199,44 долара за тисячу кубометрів.

Важливо Все вища і вища: в Європі ціна на газ сягнула 1100 доларів за тисячу кубів

Важко повірити, але ще 1 вересня вартість газу трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів.

Чому росте ціна на газ в Європі

Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:

низькими запасами в європейських підземних сховищах,

відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;

конкуренція з Азією.

Якщо розібратися у проблемі більше детально, варто пояснити, що в Європі дійсно виникли певні умови дефіциту природного газу. Пандемія 2020 року призвела до скорочення обсягів споживання енергоресурсів, що спровокувало зниження інвестицій у видобуток природного газу. А холодна зима "виснажила" газові сховища Європи.

Водночас поступове відновлення світової економіки після карантинних обмежень спровокувало активне споживання газу та збільшення споживання LNG в країнах Азії через збільшення сезонного навантаження на електромережі та спекотне літо. Всі ці чинники спричинили дефіцит ресурсу і як наслідок – зростання вартості сировини.

Чи вплине це на тарифи на тепло в Україні