Зауважимо, що ще 30 вересня вартість газу впритул підібралася до 1100 доларів за тисячу кубів, а 1 жовтня вже склала 1199,44 долара за тисячу кубометрів.
Важливо Все вища і вища: в Європі ціна на газ сягнула 1100 доларів за тисячу кубів
Важко повірити, але ще 1 вересня вартість газу трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів.
Чому росте ціна на газ в Європі
Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:
- низькими запасами в європейських підземних сховищах,
- відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;
- конкуренція з Азією.
Якщо розібратися у проблемі більше детально, варто пояснити, що в Європі дійсно виникли певні умови дефіциту природного газу. Пандемія 2020 року призвела до скорочення обсягів споживання енергоресурсів, що спровокувало зниження інвестицій у видобуток природного газу. А холодна зима "виснажила" газові сховища Європи.
Водночас поступове відновлення світової економіки після карантинних обмежень спровокувало активне споживання газу та збільшення споживання LNG в країнах Азії через збільшення сезонного навантаження на електромережі та спекотне літо. Всі ці чинники спричинили дефіцит ресурсу і як наслідок – зростання вартості сировини.
Чи вплине це на тарифи на тепло в Україні
- Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов поспішив заспокоїти українців. За його словами, тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні.
- Прем'єр Денис Шмигаль також сказав, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.