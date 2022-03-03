Історичний максимум: рубль продовжує рекордне падіння

Про це повідомляють російські ЗМІ. Мовляв, курс рубля до долара зараз – це історичний максимум.

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Російський рубль після цинічного вторгнення Росії на територію України вже втратив близько 40% своєї вартості. Загалом російська національна валюта почала знецінюватись ще 21 лютого, коли бойовики звернулись до Путіна, щоб він визнав "незалежність" так званих псевдореспублік.

Зараз згідно з даними російського центробанку курс рубля до долара складає 110 рублів купівля та 124 рубля продаж. Однак на "чорному ринку" та в обмінниках він ще більший.

Нагадаємо, що Росія є одним з найбільших постачальників енергоресурсів у світі, мовиться про експорт нафти та газу. Однак, інші сектори її економіки залежать від експорту. Тож санкції Європи та інших країн прям вплинули на стрімкий ріст курсу в РФ.

Окрім того, міжнародні партнери прийняли рішення про відключення 7 російських банків від SWIFT. Це зроблять з 12 березня. Відповідне рішення прийняв ЄС у консультації з США, Великою Британією та Канадою.

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