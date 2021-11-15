Істерію "роздувають" спеціально, – Герус про можливі віялові відключення

В Україні активно обговорюють віялові відключення, які можуть відбутися вже цієї зими. Але таку інформацію поширюють спеціально.

Завжди робота влади спрямована на те, щоб віялових відключень не було: так було і 2 роки тому, і рік тому, і зараз. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

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"Мені здається, що істерію "роздувають" спеціально", – заявив Герус.

Українська енергосистема – надійніша

Він пояснив, що є хороші новини, які мають практичний ефект. Зокрема те, що "Енергоатом" додатково під'єднав свій один атомний блок (який вийшов щойно із ремонту) на Рівненській АЕС.

Це – додатково тисяча мегаватів в нашу систему. Це суттєво покращило і зробило надійнішою роботу нашої енергосистеми,

– наголосив Герус.

За його словами, через 2 тижні очікується ще один блок Запорізької атомної електростанції на тисячу мегаватів. Ще один – на тисячу мегаватів – у грудні.

Атомні електростанції працюватимуть з більшим навантаженням, ніж це було минулої зими. Якщо тоді працювали 11 – 12 блоків, то цієї зими працюватимуть 14 блоків. Це суттєво допомагатиме нашій енергосистемі. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ

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Віялові відключення в Україні: чи можливі