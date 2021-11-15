Завжди робота влади спрямована на те, щоб віялових відключень не було: так було і 2 роки тому, і рік тому, і зараз. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.
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"Мені здається, що істерію "роздувають" спеціально", – заявив Герус.
Українська енергосистема – надійніша
Він пояснив, що є хороші новини, які мають практичний ефект. Зокрема те, що "Енергоатом" додатково під'єднав свій один атомний блок (який вийшов щойно із ремонту) на Рівненській АЕС.
Це – додатково тисяча мегаватів в нашу систему. Це суттєво покращило і зробило надійнішою роботу нашої енергосистеми,
– наголосив Герус.
За його словами, через 2 тижні очікується ще один блок Запорізької атомної електростанції на тисячу мегаватів. Ще один – на тисячу мегаватів – у грудні.
Атомні електростанції працюватимуть з більшим навантаженням, ніж це було минулої зими. Якщо тоді працювали 11 – 12 блоків, то цієї зими працюватимуть 14 блоків. Це суттєво допомагатиме нашій енергосистемі.
Герус сказав, чи планують віялові відключення: дивіться відео
Віялові відключення в Україні: чи можливі
- Низка експертів повідомляє, що в Україні вже взимку можливі віялові відключення електроенергії.
- Така ситуація може відбутись на тлі зменшення запасів вугілля, ніж планові, у 4,2 раза.
- Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль ствердив, що жодних відключень не буде. Такі заяви, мовляв, є дезінформацією.
- Тим часом київський мер Віталій Кличко прогнозує віялові відключення через критичну ситуацію в енергетиці.