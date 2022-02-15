Сума втрат доволі значна – від 2 до 3 мільярдів доларів кожного місяця. Про це у телеефірі 14 лютого говорив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

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Істерія навколо вторгнення Росії дорого обходиться Україні

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що спровоковані темою ймовірного нового нападу Росії на Україну панічні настрої дорого коштують нашій країні.

Ця істерія коштує зараз країні 2 – 3 мільярди доларів щомісяця. Ми рахуємо кожного дня втрати економіки,

– сказав він.

І пояснив, що потім через канали Міністерства закордонних справ доводиться доводити цю інформацію до партнерів, адже "вони мають розуміти", до чого призводять їхні ж заяви.

Коли хтось приймає рішення перевезти посольство до Львова, вони мають розуміти, що така новина буде коштувати для економіки України декілька сотень мільйонів доларів,

– наголосив глава фракції "Слуга народу".

Також Давид Арахамія поскаржився, що Україна зараз не може брати в борг на закордонних ринках, "бо там просто шалені ставки", і "багато експортерів відмовляються".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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