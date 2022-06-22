Заморожені російські активи Ірландією

Речник МЗС Ірландії повідомив, що сума у 1,72 мільярда євро заснована на даних котрі надав Центробанк. Нагадаємо, що на початку квітня в документах Єврокомісії ще йшлося про замороження російських активів в Ірландії на суму в лише 839 мільйонів євро.

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Більшу частину з 1,72 мільярда євро складають фінансові активи в різних банківських установах та фондах. Також мова йде про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості.

Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль в нагляді за фінансовими санкціями й про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС.

Нагадаємо! ЄС прийняв шість раундів санкцій проти Росії з початку війни в Україні. Останній пакет, який був спрямований проти російської нафти, банків і військових посадових осіб, набув чинності на початку цього місяця.

Заморожені активи можуть піти на відбудову України

Європейський Союз вивчає можливість використання активів російських олігархів, які були заморожені через санкції, для фінансування відбудови України. Передбачається, що конфісковане майно буде реалізоване, а кошти спрямовані на відбудову нашої країни.

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Які країни ще заморозили російські активи

Євросоюз заморозив активи російських олігархів та пов'язаних з ними компаній у Європі на 12,5 мільярдів євро, повідомив Крістіан Віганд, представник Єврокомісії з питань юстиції, виданню Die Welt. Разом з тим США не повідомляють загальну суму заморожених активів росіян.

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