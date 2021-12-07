Резерв коригування Brexit доступний для всіх держав-членів Європейського Союзу, та в першу чергу для тих, що найбільше постраждали від виходу Британії з ЄС.

Важливо Більшість британців вважають Brexit провалом: опитування

Як відомо, загальний бюджет резерву фонду становить 5,4 мільярда євро. У Комісії заявили, що Ірландія є найбільшим бенефіціаром і першою державою, яка отримала компенсацію.

Brexit негативно вплинув на життя багатьох людей і найбільше це відчувають люди в Ірландії,

– сказав комісар з питань згуртованості та реформ Елізи Феррейра.

Таким чином, уряд Ірландії отримає 361,5 мільйона євро у 2021 році, а також:

276,7 мільйона ​​євро – у 2022 році,

282,2 мільйона євро – у 2023 році.

Куди підуть ці гроші

Фінансування, яке отримає Ірландія, буде спрямовано на підвищення рівня життя, підтримання економічного зростання в країні та пом'якшення негативного впливу Brexit на місцеві спільноти.

Що відомо про Brexit: основне

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9% британців підтримали вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу. Подія отримала назву Brexit. Вона переносилася кілька разів.

Ситуація дещо зрушила з місця, коли у грудні 2019 року на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єра країни Бориса Джонсона. Він є фанатом ідеї Brexit. Джонсон пообіцяв завершити вихід Британії з ЄС до 1 січня 2020 року.

20 грудня Палата громад ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу Британії з ЄС. Згодом законопроєкт схвалила верхня палата парламенту.

Зрештою, Велика Британія перестала бути членом ЄС з 31 січня 2020 року.