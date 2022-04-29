Ірландія може передати Україні російські гроші: яка мета і сума

В Ірландії уже заморозили понад 1 мільярд євро російських активів. Проте країна готова піти далі та конфіскувати ці кошти.

На сьогодні Ірландія заморозила 1,2 мільярда євро, які пов'язують з Росією у зв'язку з масштабними санкціями.

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Ірландія може передати Україні російські гроші

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що вони готові зробити наступний крок та конфіскувати ці кошти. За словами дипломата, гроші можуть використати на відбудову України. Ковні також додав, що перш за все санкції покликані змінити поведінку чи політику суб'єкта. Ці заходи не призначенні для покарання.

Опозиція заявляє, що заморожені російські активи можна використати на покриття рахунків за гуманітарну допомогу біженцям, яка за прогнозами, коштуватиме держави мільярди євро у наступні два роки.

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