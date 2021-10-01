Іран зняв тимчасову заборону на майнінг криптовалют

Влада Ірану дозволили ліцензованим майнерам відновити роботу, про що повідомив перський телеканал Iran International у твіттері. Детальніше про те, чим це показово для майнерів та хто вони такі, розповідаємо далі.

Зняття заборони на майнинг

Тимчасова заборона на видобуток криптовалюти в Ірані була введена в кінці травня. Влада пояснила, що мотивувались підвищеним споживанням енергії в спекотний літній період. Оскільки у січні – березні 2021 року у країни сталась енергетична криза через діяльність майнерів.

Зверніть увагу Робота майнерів у Казахстані під загрозою: все через нестачу електроенергії

Що таке майнинг Майнинг – один зі способів заробітку на криптовалюті. Оскільки фактично емісію криптовалюта ніхто не регулює, тому добувати гроші може кожен. Майнінг полягає в тому, щоб поміщати нові вчинені транзакції в блокчейн. Блокчейн являє собою ланцюжок блоків, в кожному з яких відображається окрема операція.

Проблеми з електроенергією в Ірані через майнінг

Спочатку уряд Ірану легалізував видобуток BTC в країні, щоб підтримати економіку країни та боротися з торговими санкціями, повідомляє видання Bloomberg. Проте згодом він зрозумів, що нелегальні майнери експлуатують обмежені енергоресурси, що призвело до відключень електроенергії.

Також в травні президент Ірану Хасан Роухані заявляв, що близько 85% майнерів працюють на території країни без відповідної ліцензії.

Чому діяльність майнерів була сконцентрована в Ірані

За даними аналітичної компанії Elliptic, субсидовані ціни на електроенергію та економічні санкції, що обмежують доступ до іноземної валюти, зробили Іран важливою базою для видобутку криптовалют.