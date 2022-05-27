Про це повідомив міністр торгівлі та промисловості Ірану Реза Фатемі Амін на спільній ірансько-російській комісії з економічного і торгового співробітництва в Тегерані.

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Іран потребує сировину для використання в металургійному та гірничодобувному секторі. Йдеться про цинк та свинець, а також сталь.

Як Іран допомагає Росії

Деякі іранські компанії вже підписали угоду про постачання або ремонт газових турбін на російських електростанціях. Обидві країни планують наростити обсяги двосторонньої торгівлі. Таким чином країна-агресорка прагне компенсувати наслідки санкцій, які на неї наклав Захід через війну проти України.

Міністр нафти Ірану Джавад Оуджі заявив, що річна вартість економічних зв'язків між Росією та Іраном може зрости майже в 10 разів і досягти 40 мільярдів доларів. В рамках зустрічі сторони підписали великі угоди про співпрацю в енергетичних та банківських питаннях.

Підсанкційний Іран

Зазначимо, що Іран і сам є "відлюдником" у світі через свої ядерні амбіції. На країну наклали безліч санкцій.

Але ЄС відновив переговори з Іраном. Якщо будуть зроблені кроки в напрямку відновлення ядерної угоди, яка стриму іранську програму, то Захід може послабити економічні санкції.

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