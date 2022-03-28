Іракський Курдистан заяв про готовність експортувати газ і нафту до Європи та Туреччини
Джерело:Інтерфакс-Україна
Іракський Курдистан може найближчим часом стати важливим джерелом задоволення світових потреб енергії, постачаючи газ та нафту. Про це заявив голова регіонального уряду Масрур Барзані.
Експорт газу та нафти з Курдистану
"Ми станемо чистим експортером газу для решти території Іраку, а також для Туреччини та Європи у найближчому майбутньому та допоможемо їм задовольнити потреби у сфері енергетичної безпеки", зазначив Барзані на Глобальному енергетичному форумі Атлантичної ради в Дубаї.
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Західні ЗМІ зауважують, що, зі слів політика, Іракський Курдистан, як і раніше, залишається прихильним до нафтогазових контрактів, укладених з партнерами, і готовий допомагати іншим країнам у регіоні.
Я впевнений, що Курдистан незабаром стане важливим джерелом задоволення світових потреб енергії,
– вважає Масрур Барзані.
Голова регіонального уряду додав, що Курдистані нині має можливість заповнити якусь частину дефіциту нафти в Європі у випадку, "якщо наші партнери у Багдаді готові з нами працювати".
Що відомо про Іракський КурдистанІракський Курдистан — курдське державне утворення в складі Іраку, що існує з 1991 року під мандатом ООН. Після повалення режиму Саддама Хусейна 2003 року Іракський Курдистан отримав широку автономію й де-факто став напівнезалежним.
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