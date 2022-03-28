Експорт газу та нафти з Курдистану

"Ми станемо чистим експортером газу для решти території Іраку, а також для Туреччини та Європи у найближчому майбутньому та допоможемо їм задовольнити потреби у сфері енергетичної безпеки", зазначив Барзані на Глобальному енергетичному форумі Атлантичної ради в Дубаї.

Зверніть увагу Депутати й інші лідери просять уряд Німеччини відмовитися від російських енергоресурсів

Західні ЗМІ зауважують, що, зі слів політика, Іракський Курдистан, як і раніше, залишається прихильним до нафтогазових контрактів, укладених з партнерами, і готовий допомагати іншим країнам у регіоні.

Я впевнений, що Курдистан незабаром стане важливим джерелом задоволення світових потреб енергії,

– вважає Масрур Барзані.

Голова регіонального уряду додав, що Курдистані нині має можливість заповнити якусь частину дефіциту нафти в Європі у випадку, "якщо наші партнери у Багдаді готові з нами працювати".

Що відомо про Іракський Курдистан Іракський Курдистан — курдське державне утворення в складі Іраку, що існує з 1991 року під мандатом ООН. Після повалення режиму Саддама Хусейна 2003 року Іракський Курдистан отримав широку автономію й де-факто став напівнезалежним.

Дані з Іракський Курдистан — курдське державне утворення в складі Іраку, що існує з 1991 року під мандатом ООН. Після повалення режиму Саддама Хусейна 2003 року Іракський Курдистан отримав широку автономію й де-факто став напівнезалежним.Дані з Вікіпедії

Нагадаємо! У Єврокомісії заявили, що мають намір позбавитися російських енергоресурсів до 2027 року, ці плани схвалені лідерами країн Європейського союзу.

Може зацікавити – Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями: дивіться відео