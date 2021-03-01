Іпотека під 7%: як оформити та хто має право

Іпотека від Зеленського передбачає, що держава компенсуватиме банкам частину відсоткової ставки, щоб позичальник за користування кредитом сплачував 7% річних. Так 1 березня 2021 року перші українці вже отримали іпотечний кредит.

Хто має право на іпотеку

Український уряд запевняє, що іпотеку під 7% зможуть оформити усі охочі громадяни. Для цього лише необхідно мати мінімум 15% від вартості об'єкта нерухомості, яка не може перевищувати 2,5 мільйони гривень. Позичальнику можуть погодити кредит на суму до 2 мільйонів гривень з правом виплати протягом 20 років.

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Вимоги до позичальника

Бути громадянином України.

Вік повинен становити до 50 років.

Не повинен мати власного житла площею понад 50 квадратних метрів.

Максимальний дохід позичальника та членів родини не повинен перевищувати 10 середніх зарплат у регіоні, де розташований предмет іпотеки.

Середня заробітна плата по Україні за місяць

Київ – 218,12 тисячі гривень

Харків – 119,69 тисячі гривень

Дніпро – 131,63 тисячі гривень

Одеса – 125,53 тисячі гривень

Львів – 125,18 тисячі гривень

Процес оформлення іпотеки

Для оформлення іпотеки в один з банків потрібно надати наступний пакет документів:

заяву на участь у програмі,

копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про шлюб та народження дітей (за наявності),

довідку про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його родини,

довідки про доходи позичальника та членів його родини за останні шість місяців.

Яку саме нерухомість можна буде взяти в іпотеку

готову квартиру, майнові права на неї (через договір фінансування будівництва. – ЕП);

житлові будинки із земельною ділянкою;

об'єкти незавершеного будівництва.

, що той, хто отримає в рамках програми 1 мільйон гривень, за 20 років на відсотках переплатить 860 тисяч гривень. Адже щомісячний платіж становитиме 7,7 тисячі гривень щомісяця.

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Вимоги до об'єкта іпотеки

Площа нерухомості. Одна особа або родина з двох людей може отримати пільговий кредит лише на 50 квадратних метрів. Додатково можна придбати 20 квадратних метрів на кожного наступного члена родини. Площа може бути більшою, але максимум на 20%. Відсотки за додаткові метри доведеться сплачувати на загальних умовах. Вік нерухомості – вона не повинна бути старшою за три роки. Тобто, у 2021 році пільговий кредит видаватимуть на квартири та будинки, побудовані з 2018 року.