Іпотека під 7%: як оформити та хто має право

1 березня 2021 , 17:58
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Джерело:

Економічна правда

Іпотека від Зеленського передбачає, що держава компенсуватиме банкам частину відсоткової ставки, щоб позичальник за користування кредитом сплачував 7% річних. Так 1 березня 2021 року перші українці вже отримали іпотечний кредит.

Хто має право на іпотеку

Український уряд запевняє, що іпотеку під 7% зможуть оформити усі охочі громадяни. Для цього лише необхідно мати мінімум 15% від вартості об'єкта нерухомості, яка не може перевищувати 2,5 мільйони гривень. Позичальнику можуть погодити кредит на суму до 2 мільйонів гривень з правом виплати протягом 20 років.

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Вимоги до позичальника

  • Бути громадянином України.
  • Вік повинен становити до 50 років.
  • Не повинен мати власного житла площею понад 50 квадратних метрів.
  • Максимальний дохід позичальника та членів родини не повинен перевищувати 10 середніх зарплат у регіоні, де розташований предмет іпотеки.

Середня заробітна плата по Україні за місяць

  • Київ – 218,12 тисячі гривень
  • Харків – 119,69 тисячі гривень
  • Дніпро – 131,63 тисячі гривень
  • Одеса – 125,53 тисячі гривень
  • Львів – 125,18 тисячі гривень
Варто зазначити, що той, хто отримає в рамках програми 1 мільйон гривень, за 20 років на відсотках переплатить 860 тисяч гривень. Адже щомісячний платіж становитиме 7,7 тисячі гривень щомісяця.

Процес оформлення іпотеки

Для оформлення іпотеки в один з банків потрібно надати наступний пакет документів:

  • заяву на участь у програмі,
  • копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про шлюб та народження дітей (за наявності),
  • довідку про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його родини,
  • довідки про доходи позичальника та членів його родини за останні шість місяців.

Яку саме нерухомість можна буде взяти в іпотеку

  • готову квартиру, майнові права на неї (через договір фінансування будівництва. – ЕП);
  • житлові будинки із земельною ділянкою;
  • об'єкти незавершеного будівництва.

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Вимоги до об'єкта іпотеки

  1. Площа нерухомості. Одна особа або родина з двох людей може отримати пільговий кредит лише на 50 квадратних метрів. Додатково можна придбати 20 квадратних метрів на кожного наступного члена родини. Площа може бути більшою, але максимум на 20%. Відсотки за додаткові метри доведеться сплачувати на загальних умовах.
  2. Вік нерухомості – вона не повинна бути старшою за три роки. Тобто, у 2021 році пільговий кредит видаватимуть на квартири та будинки, побудовані з 2018 року.
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