Іпотека під 7%: як оформити та хто має право
Іпотека від Зеленського передбачає, що держава компенсуватиме банкам частину відсоткової ставки, щоб позичальник за користування кредитом сплачував 7% річних. Так 1 березня 2021 року перші українці вже отримали іпотечний кредит.
Джерело:Економічна правда
Хто має право на іпотеку
Український уряд запевняє, що іпотеку під 7% зможуть оформити усі охочі громадяни. Для цього лише необхідно мати мінімум 15% від вартості об'єкта нерухомості, яка не може перевищувати 2,5 мільйони гривень. Позичальнику можуть погодити кредит на суму до 2 мільйонів гривень з правом виплати протягом 20 років.
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Вимоги до позичальника
- Бути громадянином України.
- Вік повинен становити до 50 років.
- Не повинен мати власного житла площею понад 50 квадратних метрів.
- Максимальний дохід позичальника та членів родини не повинен перевищувати 10 середніх зарплат у регіоні, де розташований предмет іпотеки.
Середня заробітна плата по Україні за місяць
- Київ – 218,12 тисячі гривень
- Харків – 119,69 тисячі гривень
- Дніпро – 131,63 тисячі гривень
- Одеса – 125,53 тисячі гривень
- Львів – 125,18 тисячі гривень
Процес оформлення іпотеки
Для оформлення іпотеки в один з банків потрібно надати наступний пакет документів:
- заяву на участь у програмі,
- копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про шлюб та народження дітей (за наявності),
- довідку про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його родини,
- довідки про доходи позичальника та членів його родини за останні шість місяців.
Яку саме нерухомість можна буде взяти в іпотеку
- готову квартиру, майнові права на неї (через договір фінансування будівництва. – ЕП);
- житлові будинки із земельною ділянкою;
- об'єкти незавершеного будівництва.
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Вимоги до об'єкта іпотеки
- Площа нерухомості. Одна особа або родина з двох людей може отримати пільговий кредит лише на 50 квадратних метрів. Додатково можна придбати 20 квадратних метрів на кожного наступного члена родини. Площа може бути більшою, але максимум на 20%. Відсотки за додаткові метри доведеться сплачувати на загальних умовах.
- Вік нерухомості – вона не повинна бути старшою за три роки. Тобто, у 2021 році пільговий кредит видаватимуть на квартири та будинки, побудовані з 2018 року.
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