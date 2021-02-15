Іпотека під 7% від держави: на що розраховувати українцям

Джерело:BusinessUa
Програма "Іпотека під 7%" буде розрахована на тих хто не в змозі купити житло, або взяти нерухомість в іпотеку на комерційних умовах, стверджує Мінфін.
Міністерство фінансів України з березня 2021 року обіцяє українцям іпотеку під 7%. Держава планує компенсувати банкам ставки таким чином, щоб той, хто бере кредит, сплачував максимум 7%.
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Нині держава де-юре гарантує компенсацію частини іпотечної ставки з державного бюджету. Проте де-факто готова відшкодовувати з казни лише до половини ринкової ставки – тобто з умовою, що вона не підніметься вище 14%.
Банкір Руслан Співак прогнозує, що при середньому сценарію українці можуть повернутись до тих ставок, що були півтора року тому, а це від 17% до 20%.
Президент девелоперської компанії Ігор Ніконов же вважає, що видачу іпотеки в Україні нині гальмує, в основному, перевірка походження доходів. Адже, на думку експерта, українець спочатку повинен довести звідки у нього гроші, а це зробити в сучасних реаліях досить важки, оскільки підтверджувальні документи є далеко не у всіх.
Потрібно показати офіційний дохід. А багато хто заробляє частину неофіційно, і тому не може довести, що в змозі обслуговувати кредит,
— зауважує пан Ніконов.
Програма "Оренда з правом викупу" ґрунтується на ідеї, що українці будуть орендувати житло, а оплата за оренду буде вноситись як зарахування виплати по кредиту. Оформляти такого плану договори планують під 5% річних строком до 20 років. Плюсом такого роду договорів є те, що у разі раптової не платоспроможності людина може вийти з програми нічого не втративши.
Фінансовий лізинг — це додатковий інструмент, який передбачає, що право власності на квартиру переходить до орендаря в момент повної оплати,
— анонсує заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.
Однією з головних проблем є те, що держава перед початком реалізації програми повинна спочатку викупити, придбати, або побудувати нерухомість, котре планує надавати в оренду з подальшим правом викупу. Отже, вкласти мільярди з бюджету країни. Проте, звідки будуть братись кошти в уряді ще не вирішили.Заощадити на омріяну квартиру чи автомобіль значно легше, коли не маєте кредитів. Щоб погасити їх та наблизитися до мрії, замовте послугу перекредитування від IdeaBank та отримайте подарунок.