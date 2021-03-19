Іпотека під 7%: скільки українців вже встигли підписати договір

Джерело:Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів у пресрелізі відзначило, що нині підписано вже 12 договорів в межах програми "Доступна іпотека під 7%". Загальна сума підписаних договорів становить більш як 9 мільйонів гривень.
У Мінфіні зазначають, що станом на 18 березня 2021 року було підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 мільйона гривень. Проте, ще 57 заявок від українців розглядаються.
До теми Іпотека під 7%: як оформити та хто має право
Для участі у програмі підходить не лише первинний ринок нерухомості, але й вторинний. Якщо заявки громадян буде розглянуто позитивно, то загальна сума становитиме 55,4 мільйона гривень, зазначає Мінфін.
Масштабування "Доступної іпотеки 7%" напряму залежить від активності як уповноважених банків, так і громадян,
– відмічають у Мінфіні.
Загалом, у Міністерстві сподіваються на запуск доброчесної конкуренції ринку іпотечного кредитування та будівництва житла.
Найбільше українців нині планує скористатись програмою "Доступна іпотека під 7%" у Київській області та місті Києві, а також у Львівській області.
Результати програми "Доступна іпотека під 7%" від 1 березня 2021 року / Інфографіка Міністерства фінансів України
Детальніше Зеленський особисто привітав перші дві сім'ї, які отримали іпотеки під 7%
Програма розрахована на українців, які потребують покращення житлових умов. Предметом іпотеки можуть бути приватний будинок або квартира, що побудовані не раніше 2018 року.