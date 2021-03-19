Міністерство фінансів у пресрелізі відзначило, що нині підписано вже 12 договорів в межах програми "Доступна іпотека під 7%". Загальна сума підписаних договорів становить більш як 9 мільйонів гривень.

Хто вже взяв участь у програмі

У Мінфіні зазначають, що станом на 18 березня 2021 року було підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 мільйона гривень. Проте, ще 57 заявок від українців розглядаються.

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Первинний та вторинний ринок: хто бере участь у програмі

Для участі у програмі підходить не лише первинний ринок нерухомості, але й вторинний. Якщо заявки громадян буде розглянуто позитивно, то загальна сума становитиме 55,4 мільйона гривень, зазначає Мінфін.

Масштабування "Доступної іпотеки 7%" напряму залежить від активності як уповноважених банків, так і громадян,

– відмічають у Мінфіні.

Загалом, у Міністерстві сподіваються на запуск доброчесної конкуренції ринку іпотечного кредитування та будівництва житла.

Результати програми

Найбільше українців нині планує скористатись програмою "Доступна іпотека під 7%" у Київській області та місті Києві, а також у Львівській області.

Загальний відсоток поданих заявок по регіонах України

Київська область – 31%

місто Київ – 25%

Львівська область – 16%

Харківська область – 10%

Рівненська область – 9%

Хмельницька область – 4%

Кіровоградська область – 3%

Сумська область – 2%

Результати програми "Доступна іпотека під 7%" від 1 березня 2021 року / Інфографіка Міністерства фінансів України

Вимоги до позичальника

Бути громадянином України.

Вік повинен становити до 50 років.

Не повинен мати власного житла площею понад 50 квадратних метрів.

Максимальний дохід позичальника та членів родини не повинен перевищувати 10 середніх зарплат у регіоні, де розташований предмет іпотеки.

Нагадаємо! Запуск програми "Доступна іпотека під 7%" відбувся 1 березня 2021 року. Саме тоді були підписані перші договори.

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Що відомо про програму "Доступна іпотека під 7%" Державна програма "Доступна іпотека 7%" розроблялася Міністерством фінансів з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів для широкого кола громадян України, Державна програма "Доступна іпотека 7%" розроблялася Міністерством фінансів з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів для широкого кола громадян України, стверджує Мінфін Програма розрахована на українців, які потребують покращення житлових умов. Предметом іпотеки можуть бути приватний будинок або квартира, що побудовані не раніше 2018 року.

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