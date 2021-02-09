Глава уряду Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під житло. Ставку кредиту знизять до 5% річних. Придбати житло за такими умовами можна буде вже у другій половині 2021 року.

Про це прем'єр-міністр повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%,

– зауважив Шмигаль.

Наразі таку можливість опрацьовують з Національним банком України.

З березня ставка знизиться до 7% річних

Зазначимо, що уже з березня 2021 року українці зможуть купувати помешкання під 7% річних. Це передбачене державною програмою "Доступне житло". Проте для певних категорій населення і це забагато, переконаний прем'єр.

Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше,

– сказав Шмигаль.

Важливо! Скористатись кредитом на придбання житла під 7% річних можуть громадяни, що планують, як придати власну квартиру, так і побудувати окремий приватний будинок. Головна умова – не купувати помешкання, яке побудували до 2015 року.