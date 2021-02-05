Іпотека чи оренда: що вигідніше в Україні у 2021

Отримати власне житло мріють багато українців. Проте з українськими зарплатами купити його можуть далеко не всі. Як вихід - орендувати житло чи взяти іпотеку.

Джерело: 24 канал

Іпотека чи оренда: новобудови

Оскільки ціни на житло та оренду відчутно різняться у різних областях, ми розрахуємо що вигідніше – оренда чи іпотека – на прикладі київських цін.

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Середня ставка по іпотечному кредиту в Україні у жовтні 2020 року була на рівні 17,2% на первинному ринку, повідомляє Нацбанк.

Середня вартість однокімнатної квартири в новобудові Києва – 1 709 512 гривень за даними сайту dom.ria. А вартість орендної плати за однокімнатку становила 7 624 гривні у грудні у Києві за даними Держстату.

На 20 років...

Якщо взяти іпотеку під 17,2% на суму 1,7 мільйона гривень з початковим внеском 25% на 20 років, то загалом ви заплатите 3,9 мільйона гривень .

під 17,2% на суму 1,7 мільйона гривень з початковим внеском 25% на 20 років, то загалом ви заплатите . Якщо ви ці 20 років будете орендувати квартиру (припустимо інфляція становитиме 5% щороку як таргетує НБУ), то заплатите 3,02 мільйона гривень.

Тож оренда житла все ж вигідніша. Щобільше, при оренді житла, там вже є меблі і ви не робите ремонт. При купівлі квартири за іпотечний кредит, це все потрібно робити власним коштом, але зате на виході ви маєте власну квартиру.

На 10 років…

Якщо за тих самих умов взяти іпотеку на 10 років, то загалом ви заплатите 2,8 мільйона гривень .

на 10 років, то загалом ви заплатите . Якщо ви ці 10 років будете орендувати квартиру, то заплатите 1,15 мільйона гривень.



Чи вигідно купувати квартиру в новобудовах / Pexels

Іпотека чи оренда: вторинний ринок

Зауважимо, що вигідніше купувати квартири на вторинному ринку. Оскільки іпотечна ставка там суттєво нижча – 14,3% станом на жовтень 2020 за даними НБУ. Крім того, витрати на ремонт у таких квартирах нижчі.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у вересні 2020 року була на рівні 51 500 доларів за даними OLX Нерухомість. Це приблизно 1,44 мільйона гривень.

На 20 років...

Якщо взяти іпотеку під 14,3% на суму 1,44 мільйона гривень з початковим внеском 25% на 20 років, то загалом ви заплатите 2,99 мільйона гривень .

під 14,3% на суму 1,44 мільйона гривень з початковим внеском 25% на 20 років, то загалом ви заплатите . Якщо ви ці 20 років будете орендувати квартиру (припустимо інфляція становитиме 5% щороку як таргетує НБУ), то заплатите 3,02 мільйона гривень.

На 10 років…

Якщо за тих самих умов взяти іпотеку на 10 років, то загалом ви заплатите 2,22 мільйона гривень .

на 10 років, то загалом ви заплатите . Якщо ви ці 10 років будете орендувати квартиру, то заплатите 1,15 мільйона гривень.

Це лише приблизні цифри, які журналісти 24 каналу підрахували на основі даних від НБУ, Держстату та сайті з продажу / оренди житла.

Брати іпотеку чи орендувати житло – залежить від обставин. Якщо є стабільна робота та зарплата, то краще взяти іпотеку, адже попри вищі щомісячні платежі, ви матимете власне житло. Якщо ж немає стабільного заробітку, то іпотека може стати тягарем.

Якщо ж іпотека не для вас, а ви обрали оренду чи заощадження на купівлю нерухомості – то радимо користуватися депозитом чи іншими інвестиційними інструментами, щоб інфляція не "з’їдала" ваших грошей.

Якщо все ж обрали іпотеку, то 24 канал підготував кілька порад як на ній зекономити.

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Як економити на іпотеці

Спецпропозиції від забудовників

Будівельні компанії часто мають спільні іпотечні програми з банками. Подавши заявку на іпотеку через забудовника, можна зекономити 1-1,5% річної ставки.

Питайте про знижки у забудовника

Якщо купуєте останню квартиру у будинку чи на непопулярному поверсі – то можете очікувати на знижку. У будь-якому разі, запитати варто.

Інколи забудовники не розплачуються грошима перед постачальниками матеріалів, а зберігають за ними квартири, які ті потім продають дешевше. Якщо вийти на них, то можна купити квартиру на 1-2 тисячі гривень дешевше за квадратний метр.

Вибирайте страховку

Є ряд послуг, які банк нав’язує: від страхування до послуг оцінника. Відмовитися не можна, але обрати найвигідніший для вас варіант ви маєте право, якщо виділите час, щоб переглянути всі пропозиції від банку. Пам’ятайте, що банк не може надати вам лише один варіант, у вас повинен бути вибір.

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Поверніть податки

Ви можете повернути податки зі сплачених відсотків по іпотеці. Оформити повернення ПДФО потрібно у фіскальній службі. Це потрібно робити щороку. До прикладу ви взяли іпотечний кредит у 2020 році на 5 років. Відповідно вам щороку з 2021 по 2026 потрібно подавати на повернення податків зі сплачених відсотків за попередній рік.