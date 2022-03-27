Інвестори масово продають китайські акції: в країні рекордні відпливи іноземного капіталу

Китай зіткнувся з другим за величиною щомісячним відпливом іноземного капіталу з 2014 року. Інвестори за місяць продали китайські акції на 9,5 мільярда доларів.

За останні 8 років великі суми інвестори виводили лише один раз – коли почалася пандемія COVID-19. Тоді інвестори вивели з країни 10,6 мільярда доларів.

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Теперішні відпливи відбуваються на тлі ризиків, пов'язаних з економічними санкціями проти Росії.

Окрім цього, минулого місяця іноземці продали китайські держоблігації в юанях також на рекордну суму – 5,6 мільярда в еквіваленті.

Загалом Росія має руйнівні наслідки для всього, з чим хоч якось пов'язана,

– зауважив Ярослав Железняк.



Щомісячні потоки в Китаї / графіка з фейсбуку Ярослава Железняка