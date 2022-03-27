За останні 8 років великі суми інвестори виводили лише один раз – коли почалася пандемія COVID-19. Тоді інвестори вивели з країни 10,6 мільярда доларів.
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Теперішні відпливи відбуваються на тлі ризиків, пов'язаних з економічними санкціями проти Росії.
Окрім цього, минулого місяця іноземці продали китайські держоблігації в юанях також на рекордну суму – 5,6 мільярда в еквіваленті.
Загалом Росія має руйнівні наслідки для всього, з чим хоч якось пов'язана,
– зауважив Ярослав Железняк.
Щомісячні потоки в Китаї / графіка з фейсбуку Ярослава Железняка