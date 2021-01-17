Китайський інвестор "Мотор Січі" потрапив під американські санкції
Міністерство торгівлі США додало в санкційний список китайську компанію Skyrizon. Ця компанія є інвестором українського виробника авіадвигунів "Мотор Січ".
Китайська компанія потрапила в санкційний список кінцевих воєнних користувачів. Про це повідомляє Міністерство торгівлі США.
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Skyrizon – китайська державна компанія, прагнення якої здобувати й впроваджувати іноземні військові технології становлять серйозну загрозу національній безпеці й інтересам зовнішньої політики США,
– мовиться в релізі Міністерства.
За словами міністра Вілбура Росса, такі заходи США послужать попередженням експортній спільноті про істотні зв'язки Skyrizon з Народно-визвольною армією Китаю.
Натомість у компанії дії Сполучених Штатів назвали неправомірними, а звинувачення – необґрунтованими. Наразі Skyrizon оцінює можливі ризики від санкцій.
Коротко про компанії Skyrizon і "Мотор Січ"
- Skyrizon – це китайська державна компанія. У 2020 році вона разом з компанією DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського встановила контроль за "Мотор Січ".
- Остання є одним з найбільших у світі виробником авіаційних двигунів. США з самого початку були проти продажу "Мотор Січі" китайським компаніям.
- У Сполучених Штатах побоюються, що через українську компанію Китай отримає технології виробництва авіадвигунів, які використовуватиме у військовій сфері.
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