Інвестиційний клімат в Україні покращиться, – міністр фінансів

COVID-19 і ситуація у світовій економіці не створює додаткових апетитів для інвестицій загалом. Не проста ситуація і в нашій державі.

Враховуючи не досить сприятливі умови в Україні, інвестори не дуже охоче вкладають гроші. Про це повідомив в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, остання інформаційна кампанія досить негативно вплинула на наші перспективи. Це стосується не тільки потенційних інвесторів, а й загалом можливості уряду України розміщуватися на міжнародних ринках.

Ситуація з інвестиціями може покращитися

Водночас це не означає, що Україна має погане економічне становище. Адже в нашій державі є:

внутрішній інвестор;

держава як інвестор;

міжнародні інституції, які нас підтримують.

Це дозволяє створити буфер з певним запасом міцності і оптимістично дивитися в майбутнє. Це дозволяє нам загалом очікувати, що поступово інвестиційний клімат покращиться,

– наголосив Марченко.

Він пояснив, що поки рано підбивати підсумки 2021 року. Тому що останні інформаційні історії досить негативно вплинули на наші перспективи. Україні бажано їх швидко минути і почати рік без схожих інформаційних фонів.

За 9 місяців 2021 року в нашу державу інвестували майже 5 мільярдів доларів . Позитивним є те, що ця цифра – більше, ніж попередніх років.

"У 2021 році треба побачити (інвестиційну ситуацію – 24 канал). Є сподівання, що він (баланс – 24 канал) все ж буде позитивним", – зауважив міністр.

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