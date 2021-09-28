Інвестиції в Україну у 2021 році: найбільше надійшло з країн ЄС
28 вересня 2021 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
Майже 100% прямих інвестицій в Україну надійшло з країн Європейського Союзу за II квартал 2021 року. Загалом прямі інвестиції в Україну за цей час становили близько 1,35 мільярда доларів.
Інвестиції з ЄС
За II квартал (квітень – червень) 2021 року інвестиції з країн ЄС склали 1,34 мільярда доларів.
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За даними НБУ, найбільше прямих інвестицій у II кварталі поступило з:
- Нідерландів – 922,8 мільйона доларів,
- Німеччини – 242,9 мільйона доларів.
Що таке прямі іноземні інвестиціїЗгідно з методологією МВФ прямі іноземні інвестиції – це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
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