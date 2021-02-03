Україна ще досі не отримала траншу від МВФ, а дефіцит бюджету у 2021 році склав 270 мільйонів гривень. Однак міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що 2021 рік для української економіки буде кращим, ніж попередній.

Джерело: 24 канал

Про кар'єру міністра, переговори з МВФ та що буде з курсом долара у 2021 році – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком.

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Ви працювали і з Олександром Данилюком, і з Петром Порошенком, і з Володимиром Гройсманом, зараз – із Володимиром Зеленським. Як вам вдається будувати успішну кар'єру, не дивлячись на те, якою була влада?

Треба принципово завжди залишатися самим собою і професійно виконувати свої обов'язки. Треба не намагатися бути більшим, ніж ти можеш бути, не обіцяти те, що ти не можеш виконати і бути принциповим у деяких незручних питаннях. Якщо ти залишаєшся професіоналом, то тебе за це цінують. Всі шукають ще лояльності.

В одному інтерв'ю я чула, що у вас була конкретна ціль стати міністром фінансів. Це правда, що ви йшли до цього?

Це не було мрією. Якщо навіть згадати 2011 рік, то у мене була мрія стати директором департаменту Мінфіну. Я чітко розумів, що це те, до чого я прагну. Однак в мене не було чіткої мрії, що мені потрібна ця амбіція і все. Тут головне не створити собі ілюзію, що я такий можу бути. Я вважаю, що це питання долі. Якщо вона тобі каже бути на цій посаді, то ти будеш там, незалежно від того, прагнеш ти до цього чи ні. Багато тих, які чогось прагнуть, але не всі стають міністрами. Мені пощастило, але це не означає, що я про це мріяв і прагнув до цього. Я був готовий до цього в той момент, коли мені це запропонували і я погодився. Я вважаю, що не людина має йти за посадою, а посада за нею тоді, коли вона найбільше до цього готова.



Інтерв'ю з Сергієм Марченком / Фото 24 каналу

Про транш МВФ

Місія МВФ відбувається в онлайн-форматі, як це все відбувається?

Коронавірус максимально змінив формати життя. Не тільки простих людей, але й урядовців, ми проводимо засідання онлайн. місія МВФ також відбувається онлайн. Вона розпочинається здебільшого з 16:00 і триває досить довго поки всі питання не обговоримо. Питань багато, фактично обговорюємо те, що мали виконати, стан їх виконання.

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Чи обговорювали питання щодо енергетики – питання щодо фіксації ціни на газ?

Ми це питання обговорювали, зокрема з прем'єр-міністром. Мовиться про формування певних умов, які нівелюють будь-яке регулювання ринку. Зараз обговорюється з МВФ формат, як не допустити цього в майбутньому і з іншого блоку захистити громадян, які можуть через монопольні змови втрачати свої доходи.

Реакція МВФ на газові тарифи

Як взагалі МВФ відреагував на те, що ми не виконали обіцянку – не зафіксували ціну на газ? Були розлючені?

Розлючені не були. Ми дійсно виконали зобов'язання влітку, ввели ринок природного газу. Але в процесі запровадження виявилась його недосконалість. Є певна монополія, змова учасників ринку, яка не дозволяє вибирати споживачам найкращу з умов. Це проблемний ринок, який потребує певних регуляції. Представники МВФ нормально сприйняли цю ситуацію. Так, вони виявили стурбованість, але зараз це питання обговорюється.

Тобто це не вплине на транш МВФ?

Це вплине на те, що це буде однією з умов при отриманні наступного траншу. Перед отримання траншу ми маємо виконати ряд умов. Однією з них буде врегулювання питань на ринку природного газу.

Чи може це означати, що ми можемо отримати ці кошти не раніше квітня, поки не закінчиться опалювальний сезон?

Питання, коли ми отримаємо кошти на цьому етапі не стоїть критично, тому що кошти ми мали отримати в серпні, потім в грудні, досі йде дискусія. У 2020 році було створено багато проблем в стосунках з МВФ, зокрема мовиться рішення КСУ. Зараз ми поступово розв'язуємо ці питання. В нас є досі довірливі партнерські відносини, в нас принципово мати діалог і рухатись в напрямку отримання траншів, і перегляду програми.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Як вони оцінюють виконання інших умов – та ж конституційна криза, яка не завершилась?

Вони вважають за необхідне, щоб ми відновили справедливі правила роботи для НАЗК, НАБУ і Вищої ради правосуддя. Це одні з ключових умов, які зараз обговорюється.

Скільки в нас зараз умов від МВФ?

Структурних маяків приблизно менше ніж 20.

Зі скількома ми впорались?

Станом на вересень 2020 року ми виконали всі структурні маяки, які передбачались при першому перегляді. В листопаді нам треба було змінити закон про банківську діяльність, він зараз в Раді очікує на рішення, про Вищу раду правосуддя, ліквідацію податкової міліції та створення податкової митниці. Тобто ми рухаємось, нема таких питань, які не можна проаналізувати.

Коли Україна отримає транш

Є приблизна дата, коли ми можемо отримати кошти? І яка сума?

Для нас принципово хоча б вийти на умови першого траншу. Я не буду вам казати дати, бо тоді за свої слова доведеться відповідати. Якщо ця обіцянка не справдиться, або щось ми зробимо не так, як це потрібно… Побачимо, нам чим швидше – тим краще. Це сигнал для інших учасників.

Довідка. У 2021 році Україна має отримати 2 транші МВФ по 700 мільйонів доларів.

Як налаштована місія взагалі?

Досить конструктивна. Ми продовжили трохи місію, зараз є питання до нас, як до Мінфіну, щодо консолідації бюджету на 2022 рік. І ми обмінюємось інформацією, макропрогнозами. Це нормальний діалог, нічого особливого. Але це не проста дискусія, є багато принципових питань, які треба розв'язати.

Про недофінансування бюджету

Ми зможемо протриматись до літа з таким дефіцитом в бюджеті? Нам досі багато не вистачає – це 247 мільярдів гривень.

На зарплати та пенсії коштів вистачить. Є механізм, як профінансувати дефіцит бюджету, ми над цим працюємо. Принципово залишатись в програмі МВФ? Так, принципово. Чи принципово нам отримати транш в березні – квітні? Так, звичайно, це полегшить роботу. Але якщо це буде на місяць пізніше, це не є проблемою категоричною. Ми маємо шляхи, як профінансувати дефіцит бюджету. Категоричних проблем я не бачу. Пікові виплати в нас у вересні, і звичайно хочеться до цього часу отримати транш і ясність.



Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу

А якщо до вересня не отримаємо? Що буде? Друкарський верстат ми можемо включати?

Ні, як казали у 2020 році Нацбанк на сьогодні мінімально схильний допомагати Мінфіну фінансувати дефіцит бюджету. До грудня ми мали знайти фінансування на більше ніж 200 мільярдів гривень – ми самостійно шукали способи, як це розв'язати. Перехід на резидентів, наші розміщення євробондів, брідж-фінансування дозволили це питання закрити.

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Нацбанк досить жорсткий, і своїх позицій, як незалежний регулятор, тримається досить чітко. Побоюватись нема підстав, коштів вистачить. Ми розраховуємо на те, що буде працювати економіка і фіскальна складова бюджету. У січні в нас перевиконання вихідної частини на 3,5 мільярда, по ПДВ – ріст більший у 2 рази, ніж у 2020 році. В нас є підстави очікувати, що цей рік буде кращим, ніж минулий. Ми очікуємо економічний підйом та зростання, що дозволить нам повністю виконати всі зобов’язання, які передбачені в бюджеті.



Марченко: "У 2021 році ми очікуємо економічне зростання" / Фото 24 каналу

Наскільки може відбутись економічне зростання?

Згідно з прогнозом, очікуємо 4,6% зростання. Наразі, думаю, що цей прогноз є реалістичним, тобто нема підстав очікувати на песимістичний сценарій. Ба більше, провідні організації, наприклад, МВФ, Світовий банк, інвестиційні банки переглядають прогнози і схиляються до оптимістичного сценарію, зокрема для країн, що розвиваються.

Прогноз на курс долара у 2021 році

Часто запитують – а що буде з доларом? Яка може бути максимальна позначка?

Не треба нічого від долара очікувати, на валютному ринку все буде стабільно. Важливо зберегти стабільність, тому що будь-яке системне укріплення або девальвація негативно впливає на економічну динаміку. В принципі курсова динаміка контрагентів може впливати по різному, для держави в цілому бажано зберігати курсову стабільність. 29,1 гривні за долар – це середньорічний курс.

Про пенсійну реформу та допомогу ФОПам під час локдауну – читайте незабаром у другій частині інтерв'ю на 24 каналі.