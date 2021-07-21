Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, українська влада повинна розуміти, що державі не завжди усі будуть допомагати.
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Німеччина зацікавлена у добудові газопроводу
Фурса зазначив, що для Німеччини "Північний потік-2" є суто економічним проєктом. Водночас у разі нападу на Україну з боку Росії німецька сторона гарантує свою допомогу.
Однак Фурса заявив, що цього може бути для України замало.
Є економічні інтереси Німеччини, є інтереси США й тут вони виявилися важливішими, ніж підтримка України,
– зазначив інвестиційний банкір.
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Фурса розповів про "Північний потік-2": дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- Україна та Польща констатували єдність позиції щодо "Північного потоку-2". Країни наголосили, що проєкт є безпековою загрозою для всієї Європи.
- Німеччина та США укладуть угоду щодо "Північного потоку-2". За інформацією ЗМІ, у чорновому варіанті документа німецька сторона обіцяє певні заходи на дії Росії.
- У ЗМІ 21 липня з'явилася інформація, що в адміністрації Джозефа Байдена просять Україну не критикувати угоду, яку США і Німеччина уклали щодо газопроводу. Однак радник Держдепу США Дерек Шолле спростував це.