Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, українська влада повинна розуміти, що державі не завжди усі будуть допомагати.

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Фурса зазначив, що для Німеччини "Північний потік-2" є суто економічним проєктом. Водночас у разі нападу на Україну з боку Росії німецька сторона гарантує свою допомогу.

Однак Фурса заявив, що цього може бути для України замало.

Є економічні інтереси Німеччини, є інтереси США й тут вони виявилися важливішими, ніж підтримка України,

– зазначив інвестиційний банкір.

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