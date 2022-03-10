Об’єднання з європейською енергосистемою: які переваги це дасть Україні

Чи не єдиним недоліком у разі об'єднання з європейською енергосистемою можна назвати незначне підвищення цін проти ряду суттєвих переваг. Про це розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу експерт з енергетичних питань Андріан Прокіп.

Інтеграція у європейську енергосистему

Експерт виділив ряд переваг та позитивних моментів. Йдеться про кращу економічну інтеграцію в європейське суспільство, цілісність української енергосистеми, посилення конкуренції та можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн.

Більше про це "Російський кіловат – іди нах*й": як Україна поставила на місце сусідів, що розв'язали війну

Ризики інтеграції

Серед негативних наслідків такої інтеграції експерт назвав незначне підвищення цін, яке може статись, через скасування державного контролю за тарифами.

Проблемним залишається питання регулювання нашого енергоринку. Європейці, на відміну від нас, не встановлюють державного контролю за тарифами. Така позиція не дуже влаштовує наших європейських колег. Вони хочуть послаблення політики держрегулювання, – розповів експерт.

Переваги інтеграції у європейську енергосистему

Якщо Україна об'єднається з європейською енергосистемою, то, зі слів Андріана Прокіпа це дозволить покращити Україні економічну інтеграцію в європейське суспільство. Адже, маючи сильну економічну базу, країна зможе легше інтегруватися політичному рівні.

Ще однією позитивною рисою стане цілісність української енергосистеми. Експерт пояснює, що в Україні енергосистема була розділена на дві частини. Перша – синхронізована з Росією та Білоруссю, а друга має прямий стосунок до Бурштинового енергоострова.

Він являє собою потужності частини Франківської, Львівської, Закарпатської областей. Частина ця була синхронізована вже з європейськими країнами. По суті, у нас в Бурштині була тільки одна велика станція генерації. Нею займалися на Бурштинській ТЕС,

– ділиться він.

Посилення конкуренції

Ще один позитив – це посилення конкуренції, вважає пан Прокіп. "Коли ми вийдемо на європейський енергоринок, наші компанії стануть маленькими гравцями на потужному ринку. Така ситуація позитивно позначиться на цінах. В першу чергу – на цінах на електрику для промисловості", – вважає експерт з енергетичних питань.

Можливості для експорту

Експерт вважає, що в України з'являться можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн. Він пояснює, що коли Україна була пов'язана з російською та білоруською системами, у країни була нагода експортувати незначну кількість енергії до Білорусі, до моменту, коли там з'явилася власна АЕС. "До того ж деяку кількість електроенергії ми могли експортувати до Молдови. Основна частина експорту припадала на Бурштинську ТЕС", – додає Прокіп.

На додачу до всього, 2/3 нашої електрики є вуглецево нейтральною. Це дозволить посилити наші позиції у відповідному сегменті на європейському ринку. Оскільки у Європі приділяють особливу увагу саме вуглецевому сліду від виробництв,

– розповідає він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій: дивіться відео