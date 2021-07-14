Як розповів нардеп Олексій Гончаренко, документ має на меті вдосконалити робітниче законодавство.
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Головним чином ініціатива покликана встановити рівні умови оплати праці як для громадян України, так і для іноземців або осіб без громадянства.
Що ще зміниться
- Удосконалюється підстава видачі або продовження дії дозволів на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.
- Створюється правове підґрунтя для застосування праці іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні для навчання.
- Удосконалюється перелік документів, які подаються роботодавцями для отримання дозволу на застосування праці окремих категорій іноземних працівників.
У Міністерстві юстиції нагадали особливості працевлаштування іноземців. Відповідно до Конституції, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами й свободами що й українці. Однак є певні винятки, встановлені Конституцією.
Як іноземцю влаштуватися на роботу в Україні
Іноземці, які постійно проживають в Україні, можуть працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю в порядку, встановлених для громадян України.
Водночас закон "Про зайнятість населення" говорить, що роботодавець, яких хоче взяти у штат іноземця, має отримати дозвіл в обласному центрі зайнятості. Цей дозвіл видається на певний термін і на визначену посаду.