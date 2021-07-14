Як розповів нардеп Олексій Гончаренко, документ має на меті вдосконалити робітниче законодавство.

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Головним чином ініціатива покликана встановити рівні умови оплати праці як для громадян України, так і для іноземців або осіб без громадянства.

Що ще зміниться

Удосконалюється підстава видачі або продовження дії дозволів на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

Створюється правове підґрунтя для застосування праці іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні для навчання.

Удосконалюється перелік документів, які подаються роботодавцями для отримання дозволу на застосування праці окремих категорій іноземних працівників.

У Міністерстві юстиції нагадали особливості працевлаштування іноземців. Відповідно до Конституції, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами й свободами що й українці. Однак є певні винятки, встановлені Конституцією.

Як іноземцю влаштуватися на роботу в Україні

Іноземці, які постійно проживають в Україні, можуть працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю в порядку, встановлених для громадян України.

Водночас закон "Про зайнятість населення" говорить, що роботодавець, яких хоче взяти у штат іноземця, має отримати дозвіл в обласному центрі зайнятості. Цей дозвіл видається на певний термін і на визначену посаду.