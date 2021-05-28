Іноземці суттєво збільшили інвестиції в ОВДП України: про яку суму йдеться

14:31

Міністерство фінансів України повідомило, що протягом поточного тижня портфель облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) у власності нерезидентів збільшився на більш як 1 мільйон гривень. Портфелі ж Національного банку та територіальних громад – не змінились.