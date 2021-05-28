Як зросли різні портфелі ОВДП за тиждень

Портфелі нерезидентів

За тиждень (21 травня по 28 травня 2021 року) портфель нерезидентів зріс на 1,06 мільйони гривень.

(21 травня по 28 травня 2021 року) портфель нерезидентів зріс на 1,06 мільйони гривень. Від початку 2021 року – на 13,03 мільйони гривень.

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Нагадаємо, що 20 квітня 2021 року Мінфін повідомив, що підняв ставки на держоблігації, в результаті чого вдалось залучити на першому ж аукціоні ОВДП 4,59 мільярда гривень до держбюджету. Це відбулось одразу після того, як НБУ підняв облікову ставку до 7,5%.

Загальна ж вартість ОВДП, якими володіють нерезиденти, становить 98,32 мільйона гривень і відповідає частці у 10,19% у структурі власників ОВДП.

Портфель українських банків

У Мінфіні відмітили, що українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,78%. Протягом поточного тижня їх портфель збільшився на більш як 3 мільйони гривень.

Портфель юридичних осіб

За тиждень юридичні особи збільшили свій портфель на більш як 1,6 мільйона гривень. Він становить 4,63% від загальної номінально-амортизаційної вартості ОВДП, які знаходяться в обігу.

юридичні особи збільшили свій портфель на більш як 1,6 мільйона гривень. Він становить 4,63% від загальної номінально-амортизаційної вартості ОВДП, які знаходяться в обігу. З початку 2021 року ОВДП у власності юридичних осіб зріс на понад 11,9 мільйона гривень.

Портфель фізичних осіб

За тиждень портфель фізичних осіб виріс на 210 мільйонів гривень й нині становить 1,72% у структурі власників ОВДП.

портфель фізичних осіб виріс на 210 мільйонів гривень й нині становить 1,72% у структурі власників ОВДП. З початку 2021 року вартість ОВДП у їх власності збільшилась на понад 6 мільйонів гривень.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін

Інфографіка Міністерства фінансів України