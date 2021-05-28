Як зросли різні портфелі ОВДП за тиждень
Портфелі нерезидентів
- За тиждень (21 травня по 28 травня 2021 року) портфель нерезидентів зріс на 1,06 мільйони гривень.
- Від початку 2021 року – на 13,03 мільйони гривень.
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Загальна ж вартість ОВДП, якими володіють нерезиденти, становить 98,32 мільйона гривень і відповідає частці у 10,19% у структурі власників ОВДП.
Портфель українських банків
У Мінфіні відмітили, що українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,78%. Протягом поточного тижня їх портфель збільшився на більш як 3 мільйони гривень.
Портфель юридичних осіб
- За тиждень юридичні особи збільшили свій портфель на більш як 1,6 мільйона гривень. Він становить 4,63% від загальної номінально-амортизаційної вартості ОВДП, які знаходяться в обігу.
- З початку 2021 року ОВДП у власності юридичних осіб зріс на понад 11,9 мільйона гривень.
Портфель фізичних осіб
- За тиждень портфель фізичних осіб виріс на 210 мільйонів гривень й нині становить 1,72% у структурі власників ОВДП.
- З початку 2021 року вартість ОВДП у їх власності збільшилась на понад 6 мільйонів гривень.
Що таке ОВДПОблігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін.
Інфографіка Міністерства фінансів України