Інфляція зменшуватиметься, – у Раді Нацбанку розповіли про купівельну спроможність українців
Джерело:24 канал
В Україні відбувається подорожчання продовольчих товарів. Однак незабаром ситуація має змінитись.
Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що у 2021 році промислова інфляція сягнула більше ніж 50%.
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"Протягом наступних кварталів інфляція зменшуватиметься. За планом, вона повернеться до інфляційної цілі в кінці наступного (2022) року", – розповів Фурман.
Зверніть увагу! Інфляційну динаміку наприкінці 2021 року розвинуть 2 фактори: ефекти перенесення цьогорічного зміцнення гривні на споживчі ціни та високий урожай.
Інфляція в Україні сповільнилася
За інформацією регулятора, у жовтні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,9%. Для порівняння: у вересні вона становила 11%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.
Фактична споживча інфляція теж сповільнилася, проте була дещо вищою за прогноз, опублікований в інфляційному звіті за жовтень 2021 року. У НБУ пояснили, що це пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.
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