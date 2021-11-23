Інфляція зменшуватиметься, – у Раді Нацбанку розповіли про купівельну спроможність українців

В Україні відбувається подорожчання продовольчих товарів. Однак незабаром ситуація має змінитись.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що у 2021 році промислова інфляція сягнула більше ніж 50%.

До теми Пік минув: інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%

"Протягом наступних кварталів інфляція зменшуватиметься. За планом, вона повернеться до інфляційної цілі в кінці наступного (2022) року", – розповів Фурман.

Зверніть увагу! Інфляційну динаміку наприкінці 2021 року розвинуть 2 фактори: ефекти перенесення цьогорічного зміцнення гривні на споживчі ціни та високий урожай.

Інфляція в Україні сповільнилася

За інформацією регулятора, у жовтні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,9%. Для порівняння: у вересні вона становила 11%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

Фактична споживча інфляція теж сповільнилася, проте була дещо вищою за прогноз, опублікований в інфляційному звіті за жовтень 2021 року. У НБУ пояснили, що це пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.

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