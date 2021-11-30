Рівень інфляції в Єврозоні

Річна інфляція в Єврозоні прискорилася до 4,1% в жовтні проти 3,4% у вересні.

прискорилася до 4,1% в жовтні проти 3,4% у вересні. В ЄС – до 4,4% проти 3,6% у вересні.

До теми Коли вдасться втихомирити інфляцію в Україні: прогноз НБУ

Нагадаємо, що за результатами вересні річна інфляція в країнах Єврозони зросла до 3,4% з 3% у серпні – максимум з вересня 2008 року.

У яких країнах темпи зростання інфляції найбільші

Серед країн Єврозони в жовтні найвища інфляція була у:

Литві – 8,2%,

Естонії – 6,8%,

Угорщини – 6,6%,

Румунії – 6,5%,

Польщі – 6,4%,

Латвії – 6%.

Зверніть увагу! У Німеччині рівень інфляції сягнув найвищого показника за останніх 29 років, згідно з даними Федерального статистичного управління країни. Споживчі ціни зросли на 5,2% за рік й вперше за майже 30 років перевищила п'ятивідсоткову позначку.

Темпи росту рівня інфляції у різних країнах Єврозони / Скриншот інфографіки Євростату

Разом з тим інші країни зафіксували помірне зростання інфляції, а у Мальті та Португалії вона менша, ніж 1,4% та 1,8% відповідно.

На які категорії ціни зросли найбільше:

цін на енергоносії зросли на 2,21%;

послуги – на 0,86%;

на промислові товари – на 0,55%;

продукти харчування, алкоголь та тютюн – на 0,43%.

Актуально Ціни на продовольство у світі зростають: експерти розповіли, що чекати у 2022 році

Рекордний ріст інфляції у світі

Також зауважте, що інфляція оновила максимуми за результатами жовтня у США та Великій Британії. Там вона прискорилась до 6,2% та 4,2% відповідно.

Інфляція у США

Протягом жовтня споживчі ціни у США підвищилися на 0,9%, хоча прогнозували зростання на рівні 0,6%. У результаті у жовтні інфляція сягнула 6,2%. Востаннє такий рівень фіксували ще у 1990 році.

Основним драйвером для зростання інфляції стало подорожчання палива. Ціни на бензин зросли на 49% за останній рік, що оновило максимум з 2014 року.

Індекс вартості енергоносіїв додав 30% за 12 місяців, чого в США не було протягом останніх 16 років.

Читайте Після заяви США про стратегічний резерв: чому аналітик прогнозує стрімке зростання цін на нафту

Інфляція у Великій Британії

У жовтні цьогоріч інфляція зросла до 4,2% річних, що стало найвищим стрибком за останні десять років. Все через зростання цін на пальне та енергоносії. Нагадаємо, що ціль Банку Англії – 2% річних.

Найбільше у жовтні 2021 року, проти аналогічно періоду торік, у Великій Британії подорожчали рахунки за газ, а ціни на пальне сягнули максимуму з 2012 року.

Яка ситуація з інфляцією в Україні

У вересні інфляція в Україні прискорилась до 11% річних, однак у жовтні інфляція сповільнилась до 10,9% у річному вимірі.

Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5% річних.

У НБУ прогнозують, що інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року та повернеться до середньострокової цілі у 5% наприкінці 2022 року, детальніше про це – читайте тут.