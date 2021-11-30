Рівень інфляції в Єврозоні
- Річна інфляція в Єврозоні прискорилася до 4,1% в жовтні проти 3,4% у вересні.
- В ЄС – до 4,4% проти 3,6% у вересні.
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У яких країнах темпи зростання інфляції найбільші
Серед країн Єврозони в жовтні найвища інфляція була у:
- Литві – 8,2%,
- Естонії – 6,8%,
- Угорщини – 6,6%,
- Румунії – 6,5%,
- Польщі – 6,4%,
- Латвії – 6%.
Темпи росту рівня інфляції у різних країнах Єврозони / Скриншот інфографіки Євростату
Разом з тим інші країни зафіксували помірне зростання інфляції, а у Мальті та Португалії вона менша, ніж 1,4% та 1,8% відповідно.
На які категорії ціни зросли найбільше:
- цін на енергоносії зросли на 2,21%;
- послуги – на 0,86%;
- на промислові товари – на 0,55%;
- продукти харчування, алкоголь та тютюн – на 0,43%.
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Рекордний ріст інфляції у світі
Також зауважте, що інфляція оновила максимуми за результатами жовтня у США та Великій Британії. Там вона прискорилась до 6,2% та 4,2% відповідно.
Інфляція у США
Протягом жовтня споживчі ціни у США підвищилися на 0,9%, хоча прогнозували зростання на рівні 0,6%. У результаті у жовтні інфляція сягнула 6,2%. Востаннє такий рівень фіксували ще у 1990 році.
- Основним драйвером для зростання інфляції стало подорожчання палива. Ціни на бензин зросли на 49% за останній рік, що оновило максимум з 2014 року.
- Індекс вартості енергоносіїв додав 30% за 12 місяців, чого в США не було протягом останніх 16 років.
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Інфляція у Великій Британії
У жовтні цьогоріч інфляція зросла до 4,2% річних, що стало найвищим стрибком за останні десять років. Все через зростання цін на пальне та енергоносії. Нагадаємо, що ціль Банку Англії – 2% річних.
Найбільше у жовтні 2021 року, проти аналогічно періоду торік, у Великій Британії подорожчали рахунки за газ, а ціни на пальне сягнули максимуму з 2012 року.
Яка ситуація з інфляцією в Україні
- У вересні інфляція в Україні прискорилась до 11% річних, однак у жовтні інфляція сповільнилась до 10,9% у річному вимірі.
- Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5% річних.
- У НБУ прогнозують, що інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року та повернеться до середньострокової цілі у 5% наприкінці 2022 року, детальніше про це – читайте тут.