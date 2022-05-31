Видання зазначає, що Європейському центральному банку думають про те, як швидко підвищити процентні ставки з рекордно низьких рівнів.

Читайте також: Річна інфляція в Україні становитиме близько 17%, а до кінця року перевищить 20%, – глава НБУ

Зростання цін у Європейському Союзі

Загалом у травні споживчі ціни підскочили на 8,1% у порівнянні з попереднім роком, перевищивши середній показник в 7,8%. Прискорення було викликано подорожчанням харчових продуктів та енергоносіїв після того, це призвала війна Росії в Україну. Показник базової інфляції, який виключає короткострокові цінові коливання, зріс на 3,8%.

Економіст Commerzbank Крістоф Вейл вважає, що швидкого сповільнення інфляції в єврозоні не видно.

Навіть якщо не буде зупинки постачання російської нафти та газу, і якщо річне зростання цін на енергоносії значно впаде з плином року, рівень інфляції, ймовірно, все одно буде близько 6% до кінця року,

– вважає експерт.

Основна причина – війна Росії проти України

Євро продовжував знижуватися щодо долара, впавши на 0,5% до 1,0727. Хоча зростання цін має досягти піку в цьому кварталі, воно все одно буде в середньому перевищувати ціль ЄЦБ у 2% наступного року, згідно з прогнозами Європейського Союзу.

Виробництво також сповільнилося на тлі високих цін на сировину та вимушеної зміни ланцюжків поставок. Тим часом заборона ЄС на російську нафту може ще більше посилити тиск на ціни, які вже зростають через збої у постачанні пшениці та добрив.

Війна Росії проти України і відповідь, яку вона викликала, залишається найбільшим ризиком для економіки єврозони. Європейські уряди запровадили низку заходів, щоб полегшити навантаження. Попри це, цього місяця ціни рекордно зросли у Франції, Італії та Іспанії.

Після того, як німецька інфляція досягла 8,7%, міністр фінансів Крістіан Лінднер назвав боротьбу з нею "головним пріоритетом", водночас виступаючи за припинення експансивної фіскальної політики.

Зверніть увагу – Фурса припустив, Коли у Росії буде дефолт: відео