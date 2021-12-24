Інфляція в Японії оновила дворічний максимум: як зросли ціни

Рівень інфляції у Японії підвищився до максимальних показників з січня 2020 року. Найбільше ціни зросли на пальне та комунальні послуги – на 9,2%.

Ріст інфляції в Японії

Споживчі ціни в Японії в листопаді збільшилися на 0,6% проти аналогічного місяця рік тому, про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ та комунікацій країни. За результатами жовтня інфляція склала 0,1%.

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Як зросли споживчі ціни

Споживчі ціни збільшилися на 0,5% у річному вимірі, згідно з даними центробанку Японії. Зауважимо, що експерти у середньому прогнозували зростання лише на 0,4%.

Найсильніше вплинули на прискорення інфляції минулого місяця ціни на пальне та комунальні послуги, зросли на 9,2%.

Ціна харчових продуктів – на 1,4%.

Відпочинок та розваги – на 4,3%.

Освітні послуги – на 1,2%.

Які позиції подешевшали

Транспортні та комунікаційні послуги подешевшали на 6,9%.

Медичне обслуговування – на 0,2%.

Медичне обслуговування – на 0,2%. Споживчі ціни без урахування свіжих продуктів та енергоносіїв впали на 0,6%.

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