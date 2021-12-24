Ріст інфляції в Японії
Споживчі ціни в Японії в листопаді збільшилися на 0,6% проти аналогічного місяця рік тому, про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ та комунікацій країни. За результатами жовтня інфляція склала 0,1%.
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Як зросли споживчі ціни
Споживчі ціни збільшилися на 0,5% у річному вимірі, згідно з даними центробанку Японії. Зауважимо, що експерти у середньому прогнозували зростання лише на 0,4%.
- Найсильніше вплинули на прискорення інфляції минулого місяця ціни на пальне та комунальні послуги, зросли на 9,2%.
- Ціна харчових продуктів – на 1,4%.
- Відпочинок та розваги – на 4,3%.
- Освітні послуги – на 1,2%.
Які позиції подешевшали
- Транспортні та комунікаційні послуги подешевшали на 6,9%.
Медичне обслуговування – на 0,2%.
- Споживчі ціни без урахування свіжих продуктів та енергоносіїв впали на 0,6%.
Ситуація з інфляцією у світі
- У листопаді 2021 року інфляція у Великій Британії досягнула 10-річного піка напередодні важливого засідання Банку Англії щодо грошово-кредитної політики;
- У країнах єврозони цей показник теж оновив історичний максимум, досягнувши найвищого показника з 1997 року;
- У США ціни зростають найшвидшими темпами з 1982 року, згідно з даними Міністерства праці США. Це тисне на відновлення економіки та підіймає ставки для Федеральної резервної системи;
- У Туреччині, крім суттєвого обвалу ліри у 2021 році, зафіксували й рекордне зростання цін на товари за 3 роки.
- Інфляція в Україні у листопаді сповільнилась до 10,3% проти 10,9% річних у жовтні. НБУ прогнозує, що рівень інфляції складе приблизно 10% та продовжить знижуватись й у наступному році
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