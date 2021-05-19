Ріст інфляції
Банк Англії заявив, що інфляція у Великобританії перевищує цільові показники у 2%. Регулятор очікує, що в кінці 2021 року вона досягне 2,5%. Ріст інфляції пов'язаний зі світовим зростанням цін, зокрема на нафту.
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Зростання цін
Споживчі ціни зараз знаходяться на найвищому рівні від березня 2020 року. Управління національної статистики відмітило, що на зростання цін на бензин прямо повпливало зростання ціни на нафту. Варто зазначити, що нині ціни на бензин знаходяться на найвищому рівні з січня 2020 року.
Прогноз Банку Англії
Банк Англії прогнозує, що інфляція у Великій Британії у 2022 та 2023 роках знизиться до 2%. Губернатор банку Ендрю Бейлі ж заявив, що установа буде уважно спостерігати за ростом інфляції та вживатиме заходів у разі потреби.
Що таке інфляціяІнфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.
Графік інфляції у Великій Британії у квітні 2021 року / Інфографіка BBC News