Банк Англії прогнозує, що інфляція у Великій Британії у 2022 та 2023 роках знизиться до 2%. Губернатор банку Ендрю Бейлі ж заявив, що установа буде уважно спостерігати за ростом інфляції та вживатиме заходів у разі потреби .

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.