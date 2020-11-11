Інфляція в Україні у жовтні прискорилася: які товари подорожчали
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У жовтні 2020 року в Україні прискорилася споживча інфляція. У весні вона складала 2,3%, а у жовтні – 2,6%. Тож, ціни на деякі товари також підскочили. Що саме подорожчало – розповідаємо далі.
Інфлянція в Україні зросла через послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв та гірші показники врожаю окремих культур. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
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Водночас, за підрахунками Нацбанку, інфляцію стримували збільшення пропозиції інших продуктів харчування, частина з яких має тимчасовий характер, а також слабкий споживчий попит на окремі товари.
Що подорожчало в Україні
- Досить стрімко подорожчала олія на тлі нижчого врожаю соняшнику та вищих експортних цін. Це своєю чергою позначилося й на вартості майонезу та маргарину.
- Підвищилися темпи зростання цін на хліб та макаронні вироби внаслідок подорожчання сировини та енергетичних ресурсів.
- Зростання виробничих витрат призвело до підвищення цін на м'ясні продукти.
- Повернулися до зростання ціни на побутову техніку, сповільнилося падіння цін на електроніку, а зростання вартості меблів та автомобілів прискорилося.
Що подешевшало у жовтні
- Натомість сповільнилося подорожчання сирів та вершкового масла, що пов'язано зі значною пропозицією.
- Дешевшими ніж у 2019 році залишалися одяг і взуття, зокрема через слабший попит унаслідок активного використання громадянами можливостей для дистанційної роботи та навчання.
- Продовжили дешевшати овочі.
У Нацбанку зазначили, що споживча інфляція залишається нижчою за цільовий діапазон 5%.
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