У жовтні 2020 року в Україні прискорилася споживча інфляція. У весні вона складала 2,3%, а у жовтні – 2,6%. Тож, ціни на деякі товари також підскочили. Що саме подорожчало – розповідаємо далі.

Інфлянція в Україні зросла через послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв та гірші показники врожаю окремих культур. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Важливо В Україні вдвічі прискорилося зростання цін: що подорожчало найбільше

Водночас, за підрахунками Нацбанку, інфляцію стримували збільшення пропозиції інших продуктів харчування, частина з яких має тимчасовий характер, а також слабкий споживчий попит на окремі товари.

Що подорожчало в Україні

Досить стрімко подорожчала олія на тлі нижчого врожаю соняшнику та вищих експортних цін. Це своєю чергою позначилося й на вартості майонезу та маргарину.

на тлі нижчого врожаю соняшнику та вищих експортних цін. Це своєю чергою позначилося й на вартості Підвищилися темпи зростання цін на хліб та макаронні вироби внаслідок подорожчання сировини та енергетичних ресурсів.

внаслідок подорожчання сировини та енергетичних ресурсів. Зростання виробничих витрат призвело до підвищення цін на м'ясні продукти.

Повернулися до зростання ціни на побутову техніку, сповільнилося падіння цін на електроніку, а зростання вартості меблів та автомобілів прискорилося.

Зверніть увагу! Інфляція – це загальне підвищення цін на товари та послуги. Детальніше про динаміку інфляції в Україні – читайте за посиланням.

Що подешевшало у жовтні

Натомість сповільнилося подорожчання сирів та вершкового масла , що пов'язано зі значною пропозицією.

, що пов'язано зі значною пропозицією. Дешевшими ніж у 2019 році залишалися одяг і взуття , зокрема через слабший попит унаслідок активного використання громадянами можливостей для дистанційної роботи та навчання.

, зокрема через слабший попит унаслідок активного використання громадянами можливостей для дистанційної роботи та навчання. Продовжили дешевшати овочі.

У Нацбанку зазначили, що споживча інфляція залишається нижчою за цільовий діапазон 5%.



Як змінилися ціни в Україні за рік / Інфографіка 24 каналу