Інфляція в Україні у січні зросла до 1,3%, у річному вимірі залишилася 10% , – Держстат

За даними Держстату в Україні зросла інфляція у січні 2022 року. Однак річний вимір залишився незмінним – 10%.

Споживчі ціни в Україні у порівнянні з листопадом та груднем 2021 року зросли на кілька десятих відсотка. Тепер він становить 1,3%.

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Як змінилися показники

У грудні 2021 року показник зростання споживчих цін становив 0,8%, а в листопаді того ж року – 0,6%. Однак у січні минулого року ця цифра була такою ж, як і цього року – 1,3%.

Тому, як зазначає Держстат, на річному рівні інфляція залишилася незмінною – 10%.

Водночас базова інфляція знизилась – замість 0,4% у грудні 2021 року, 0,1% у січні 2022 року. У січні минулого року базова інфляція становила 0,3%, тому річний показник зазнав змін. Тепер замість 7,9% він становить 7,6%.

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