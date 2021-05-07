Інфляція в Україні: що та на скільки подорожчало у квітні

Споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року зросли на 0,7% у порівнянні з березнем. Від початку року зростання становить 4,8%.

За інформацією статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (у березні була 8,5%).

Читайте також Ціни стрімко ростуть: коли вдасться втихомирити інфляцію в Україні

Як змінилися ціни на продукти

За квітень продукти в Україні подорожчали на 1,2%.

соняшникова олія – на 10,0%,

цукор – на 5,0%,

хліб – на 1,3%,

м'ясо та м'ясопродукти – на 1,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%.

Як змінилися ціни на інші товари й послуги

одяг та взуття подорожчали на 0,9%,

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,4%,

предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,2%,

охорона здоров'я – на 0,9%,

транспорт – на 0,6%,

зв'язок – на 0,1%,

на відпочинок і культуру – на 0,1%,

освіта – на 0,3%,

ресторани й готелі – на 0,6%.



Як змінювалися ціни в Україні від квітня 2020 року по квітень 2021 року / Інфографіка Держстату