За інформацією статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (у березні була 8,5%).

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Як змінилися ціни на продукти

За квітень продукти в Україні подорожчали на 1,2%.

  • соняшникова олія – на 10,0%,
  • цукор – на 5,0%,
  • хліб – на 1,3%,
  • м'ясо та м'ясопродукти – на 1,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%.

Як змінилися ціни на інші товари й послуги

  • одяг та взуття подорожчали на 0,9%,
  • житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,4%,
  • предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,2%,
  • охорона здоров'я – на 0,9%,
  • транспорт  – на 0,6%,
  • зв'язок – на 0,1%,
  • на відпочинок і культуру – на 0,1%,
  • освіта – на 0,3%,
  • ресторани й готелі – на 0,6%.


Як змінювалися ціни в Україні від квітня 2020 року по квітень 2021 року / Інфографіка Держстату