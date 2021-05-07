За інформацією статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (у березні була 8,5%).
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Як змінилися ціни на продукти
За квітень продукти в Україні подорожчали на 1,2%.
- соняшникова олія – на 10,0%,
- цукор – на 5,0%,
- хліб – на 1,3%,
- м'ясо та м'ясопродукти – на 1,3%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%.
Як змінилися ціни на інші товари й послуги
- одяг та взуття подорожчали на 0,9%,
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,4%,
- предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,2%,
- охорона здоров'я – на 0,9%,
- транспорт – на 0,6%,
- зв'язок – на 0,1%,
- на відпочинок і культуру – на 0,1%,
- освіта – на 0,3%,
- ресторани й готелі – на 0,6%.
Як змінювалися ціни в Україні від квітня 2020 року по квітень 2021 року / Інфографіка Держстату