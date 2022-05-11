Інфляція в Україні перетнула позначку в 16%: що відбувається з цінами

Наразі ще одним викликом для України є інфляція. Держстат оприлюднив актуальні дані щодо цін станом на травень 2022 року.

З початку поточного року споживчі ціни в Україні зросли на 10,9%. Тоді як у квітня цей показник пішов вгору на 3,1% у порівнянні з першим місяцем весни 2022 року.

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Ситуація з інфляцією в Україні

Базова інфляція в Україні у квітні цього року становить 3% проти цього показника у березні. Водночас з початку року інфляція зросла на 8,1%. Проте у річному вимірі інфляція досягла 16,4%.

– це тривале зростання загального рівня цін, у результаті якого фіксують зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Додають, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Додамо, що зростання інфляції це проблема не лише України, але й усього світу. Для прикладу, у Китаї згідно з останніми даними про інфляцію, індекс цін виробників за квітень виріс на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Це вище очікувань аналітиків на рівні 7,7%, пише CNBC. Індекс споживчих цін теж пішов вгору на 2,1% у річному розрахунку, тоді як аналітики очікували, що цей показник зупиниться на рівні 1,8%.

Що відбувається з цінами на продукти

Протягом квітня 2022 року ціни на продукти зросли на 4,2%. Вартість алкоголю та тютюнових виборів пішла вгору на 4,8%. Тоді як одяг й взуття подорожчали на 0,5%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального зросли на 0,6%. Додамо, що Кабмін має на меті подати на розгляд до українського парламенту законопроєкти щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів. Урядовці пропонують, щоб це тривало до закінчення війни та 6 місяців опісля.

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