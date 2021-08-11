Рівень інфляції у липні 2021 року

У липні 2021 року споживча інфляція прискорилась до 10,2% в річному вимірі проти 9,5% річних, які були у червні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,1%, а найбільше подорожчав за цей час цукор, згідно з аналітикою Держстату.

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Регулятор відмітив, що споживча інфляція відповідала траєкторії прогнозу рівня інфляції у липні, але за окремими компонентами динаміка дещо відрізнялася. Нагадаємо, що 22 липня, під час перегляду рівня облікової ставки, голова НБУ зазначав, що найближчим часом інфляція може незначно перевищити 10%.

Зокрема, раніше, ніж очікувалося, почалася корекція внутрішніх цін на олію, тоді як низка продуктів харчування дорожчала швидше,

– йдеться у звіті НБУ.

Прогнозовано продовж III кварталу (липень – вересень) інфляція залишатиметься вищою 10% річних, але сповільниться вже наприкінці 2021 року, а цільових 5% досягне у другому півріччі 2022 року.

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Базові показники інфляції

Рівень базово інфляції у липні залишився на червневому рівні й склав 7,3%.

Зростання цін на оброблені продовольчі товари надалі прискорювалося до 12,3% рік до року. У липні продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти.

надалі прискорювалося до 12,3% рік до року. У липні продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти. Підвищення вартості послуг прискорилось до 8,2% рік до року. У цій категорії НБУ має на увазі: ціни у закладах, оренда житла, страхування, вартість громадського транспорту тощо.

прискорилось до 8,2% рік до року. У цій категорії НБУ має на увазі: ціни у закладах, оренда житла, страхування, вартість громадського транспорту тощо. Зростання цін на непродовольчі товари – до 1,2% рік до року.

– до 1,2% рік до року. Зростання цін на сирі харчові продукти – до 8,2% рік до року. Ціни зростали у липні на яйця, молоко, м'ясо, цукор та борщовий набір.

– до 8,2% рік до року. Ціни зростали у липні на яйця, молоко, м'ясо, цукор та борщовий набір. Адміністративно регульовані ціни підвищилось до 18,5% рік до року, прискорилося подорожчання алкогольних напоїв, вартість авіатарифів та тарифів на місцевий телефонний зв'язок. Що стосується вартості природного газу, то у НБУ відзначили його сповільнення.

Сповільнення вартості природного газу

Зростання вартості природного газу дещо сповільнилося передусім через ефект бази порівняння. Так, попри стрімке подорожчання газу в Європі в липні вартість газу для українських домогосподарств зросла на 3,3% завдяки можливості укладання річних контрактів.

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Ціна палива

Темпи зростання вартості палива продовжили поступово сповільнюватися до 33,8% рік до року. Таке сповільнення у НБУ пояснили:

ефектом бази порівняння,

та державним регулюванням цін, зокрема обмеження торговельної надбавки на бензин А-95 та дизельне пальне.

Нагадаємо, що з 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.