В Україні впродовж 2020 року зростання споживчих цін прискорилося до 5%. Втім, у грудні минулого року показник інфляції дещо зменшився. Він становив 0,3%, а у листопаді – 0,7%.

У 2019 році ріст споживчих цін становив 4,1%. Про це повідомили у Державній службі статистики.

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Інфляція у 2020 році

У грудні 2020 року базова інфляція становила 0,3% після 0,7% – у листопаді і 0,8% – у жовтні. У грудні 2019 року цей показник був негативним – -0,3%,

– розповіли у Держстаті.

У відомстві додали: "У річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня зросла до 4,5% з 3,9% за підсумками листопада і 3,2% за підсумками жовтня. У 2019 базова інфляція становила 3,9%".

Зверніть увагу! Інфляція в Україні в 2019 році впала до 4,1% з 9,8% у 2018 році і 13,7% у 2017 році. До речі, у 2016 році вона склала 12,4%, роком раніше – 43,3%.

Зауважимо, найбільше у 2020 році в Україні подорожчала овочі, яйця, соняшникова олія та комунальні послуги. Втім, фрукти навпаки – подешевшали.