В Україні у 2020 році зріс рівень інфляції: на скільки
В Україні впродовж 2020 року зростання споживчих цін прискорилося до 5%. Втім, у грудні минулого року показник інфляції дещо зменшився. Він становив 0,3%, а у листопаді – 0,7%.
У 2019 році ріст споживчих цін становив 4,1%. Про це повідомили у Державній службі статистики.
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Інфляція у 2020 році
У грудні 2020 року базова інфляція становила 0,3% після 0,7% – у листопаді і 0,8% – у жовтні. У грудні 2019 року цей показник був негативним – -0,3%,
– розповіли у Держстаті.
У відомстві додали: "У річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня зросла до 4,5% з 3,9% за підсумками листопада і 3,2% за підсумками жовтня. У 2019 базова інфляція становила 3,9%".
Зауважимо, найбільше у 2020 році в Україні подорожчала овочі, яйця, соняшникова олія та комунальні послуги. Втім, фрукти навпаки – подешевшали.
Що таке інфляціяІнфляція – це тривале зростання загального рівня цін. Воно характеризується зниженням купівельної спроможності грошової одиниці. Важливими характеристиками процесу є кількість товарів, ціни на які зростають, та тривалість зростання цін.
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