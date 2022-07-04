Економічна стратегія Ердогана не працює: інфляція в Туреччині сягнула нових максимумів

Президент Туреччини Ердоган продовжує дотримуватись політики низьких ставок. Через це рівень інфляції в країні впритул наблизився до рекордних показників 1998 року 80% річних, а національна валюта знецінюється.

Інфляція в Туреччині

Рівень інфляції в Туреччині зростає вже тривалий час. Так у червні він склав 78,6% річних, що трохи нижче за консенсус-прогноз аналітиків у 80% річних. Інвестиційний банк Goldman Sachs нещодавно підвищив свій прогноз інфляції в Туреччині на кінець року з 65% до 75%.

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Політика низьких ставок

інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Зазвичай реакцією на стрімкий ріст інфляції є підвищення облікової ставки, однак Ердоган продовжує наполягати на політиці низьких ставок. Тому президент Туреччини наказав Центробанку тримати базову ставку запозичень значно нижчою за рівень інфляції.

Що відбувається з лірою

Варто нагадати, що наприкінці грудня минулого року Ердоган вже заявляв, політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність". Тоді він апелював до того, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову. Однак інфляція з того часу лише оновила новий рекорд.

Через стрімкий ріст інфляції та низьку ставку турецька ліра втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців. Через падіння курсу ціни в країні зросли, оскільки Туреччина залежить від імпорту, особливо енергоносіїв. Тенденція погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Ситуація з інфляцією у світі

Нещодавно турецька влада оголосила про підвищення мінімальної заробітної плати на 30% – через шість місяців після підвищення базової ставки оплати праці на 50%. У Goldman Sachs вже попередили, що чергове підвищення мінімальної заробітної плати може призвести до "спіралі ціни та заробітної плати".

У відповідь на стрімкий ріст рівня інфляції Центробанки двох країн з групи G7 підняли процентні ставки (Велика Британія та США). Федеральна резервна система США пішла на найбільше одномоментне підняття базової процентної ставки з 1994 року. Тоді як у Великій Британії цього четверга пішли на такий крок вп'яте поспіль.

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В Україні рівень інфляції теж продовжив зростати й за результатами склав 18% річних. У відповідь на це НБУ підняв рівень облікової ставки до 25% річних. У Нацбанку прогнозують, що наприкінці поточного року інфляція в Україні перетне рівень у 20%.

Заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що навряд чи Україна повторить сценарій економічної ситуації у 1990-х. Він підкреслив, що 20% річних – це той рівень, який можна контролювати.

Нагадаємо, що підняття облікової ставки є одним з інструментів монетарної політики, за допомогою якого НБУ встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

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