Інфляція в Туреччині

Рівень інфляції в Туреччині зростає вже тривалий час. Так у червні він склав 78,6% річних, що трохи нижче за консенсус-прогноз аналітиків у 80% річних. Інвестиційний банк Goldman Sachs нещодавно підвищив свій прогноз інфляції в Туреччині на кінець року з 65% до 75%.

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Довідка: інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Політика низьких ставок

Зазвичай реакцією на стрімкий ріст інфляції є підвищення облікової ставки, однак Ердоган продовжує наполягати на політиці низьких ставок. Тому президент Туреччини наказав Центробанку тримати базову ставку запозичень значно нижчою за рівень інфляції.

Варто нагадати, що наприкінці грудня минулого року Ердоган вже заявляв, політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність". Тоді він апелював до того, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову. Однак інфляція з того часу лише оновила новий рекорд.

Що відбувається з лірою

Через стрімкий ріст інфляції та низьку ставку турецька ліра втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців. Через падіння курсу ціни в країні зросли, оскільки Туреччина залежить від імпорту, особливо енергоносіїв. Тенденція погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо! Нещодавно турецька влада оголосила про підвищення мінімальної заробітної плати на 30% – через шість місяців після підвищення базової ставки оплати праці на 50%. У Goldman Sachs вже попередили, що чергове підвищення мінімальної заробітної плати може призвести до "спіралі ціни та заробітної плати".

Ситуація з інфляцією у світі

У відповідь на стрімкий ріст рівня інфляції Центробанки двох країн з групи G7 підняли процентні ставки (Велика Британія та США). Федеральна резервна система США пішла на найбільше одномоментне підняття базової процентної ставки з 1994 року. Тоді як у Великій Британії цього четверга пішли на такий крок вп'яте поспіль.

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В Україні рівень інфляції теж продовжив зростати й за результатами склав 18% річних. У відповідь на це НБУ підняв рівень облікової ставки до 25% річних. У Нацбанку прогнозують, що наприкінці поточного року інфляція в Україні перетне рівень у 20%.

Заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що навряд чи Україна повторить сценарій економічної ситуації у 1990-х. Він підкреслив, що 20% річних – це той рівень, який можна контролювати.

Нагадаємо, що підняття облікової ставки є одним з інструментів монетарної політики, за допомогою якого НБУ встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

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