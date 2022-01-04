Інфляція в Туреччині досягла 19-річного максимуму: що стало головною причиною
Джерело:CNN Business
Рівень інфляції у Туреччині зріс до 36% річних й встановив новий рекорд. Попри те, що ціни продовжують зростати, президент Туреччини Реджеп Ердоган наполягає на дотриманні політики низьких ставок.
Ситуація з інфляцією в Туреччині
Споживчі ціни у грудні зросли на 36% проти аналогічного місяця торік, згідно з даними Турецького статистичного інституту. Нині вони продовжують зростати найшвидшими темпами з вересня 2002 року.
Зверніть увагу Турецька ліра знецінилась до рекордного рівня: який зараз курс валютиЗверніть увагу! Нині інфляція у 36% річних перевищує середні прогнози у 30,6% через стрімке зростання цін на транспорт та продовольство.
Які категорії подорожчали за рік найбільше
- Зростання цін у Туреччині відбулось внаслідок зростання транспортних витрат майже на 54%
- Ціни на харчові продукти та напої різко зросли на 43,8%.
- Ціни на побутову техніку та готельні послуги також зросли на понад 40%.
Політика низьких ставок
Центральний банк Туреччини продовжував знижувати відсоткову ставку у грудні 2021 року. Така тенденція спостерігалась четвертий місяць поспіль. Варто зауважити, що центральні банки зазвичай підвищують відсоткові ставки, коли інфляція стрімко зростає.Нагадаємо, що Ердоган раніше заявляв, що політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність", зауважуючи, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову.
Варто пригадати Через стрімкий обвал ліри Туреччиною прокотилася хвиля протестів: відео мітингів
Що відбувається з лірою
Національна валюта Туреччини (турецька ліра) втратила понад 40% щодо долара минулого року. Обвал був викликаний наполегливою вимогою Ердогана, щоб центробанк продовжував знижувати відсоткову ставку.Нагадаємо, що Ердоган звинуватив у економічних бідах Туреччини іноземне втручання, зауваживши, що він веде боротьбу за велику фінансову незалежність країни.
Ердоган також закликав приватні та юридичні особи захищати ліру під час виступу в бізнес-асоціацію у Стамбулі. Він наголосив, що населення повинно брати за орієнтир турецьку ліру, а не іноземну валюту, інакше Туреччина приречена на провал.
Турецька ліра, наші гроші – ось те, з чим ми рухатимемося далі. Не з іноземною валютою,
– наголосив Ердоган.
Цікаво Рекордне падіння ліри і протести проти Ердогана: чому турецька економіка зазнає краху
Як турецька ліра знецінювалась у 2021 році
- 20 березня турецька ліра обвалилась на 14% після звільнення голови центробанку країни.
- З вересня центральний банк Туреччини зменшив облікову ставку до 15% – на 400 базових пунктів.
- 25 жовтня ліра знецінилась до 9,85 долара за ліру. Причиною цьому стала заява президента Туреччини Ердоган, що він розпорядився вислати послів США та дев'яти інших західних країн.
- 23 листопада Ердоган заявив, що виграє "економічну війну за незалежність", і ця заява миттєво знецінила курс ліри до 12,49 за долар.
- З початку листопада ліра впала на 31%.
Чому турецька ліра продовжується знецінюватись: дивіться відео