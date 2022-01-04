Ситуація з інфляцією в Туреччині

Споживчі ціни у грудні зросли на 36% проти аналогічного місяця торік, згідно з даними Турецького статистичного інституту. Нині вони продовжують зростати найшвидшими темпами з вересня 2002 року.

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Зверніть увагу! Нині інфляція у 36% річних перевищує середні прогнози у 30.6%, через стрімке зростання цін на транспорт та продовольство.

Які категорії подорожчали за рік найбільше

Зростання цін у Туреччині відбулось внаслідок зростання транспортних витрат майже на 54%

Ціни на харчові продукти та напої різко зросли на 43,8%.

Ціни на побутову техніку та готельні послуги також зросли на понад 40%.

Політика низьких ставок

Центральний банк Туреччини продовжував знижувати відсоткову ставку у грудні 2021 року. Така тенденція спостерігалась четвертий місяць поспіль. Варто зауважити, що центральні банки зазвичай підвищують відсоткові ставки, коли інфляція стрімко зростає.

Нагадаємо, що Ердоган раніше заявляв, що політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність", зауважуючи, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову.

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Що відбувається з лірою

Національна валюта Туреччини (турецька ліра) втратила понад 40% щодо долара минулого року. Обвал був викликаний наполегливою вимогою Ердогана, щоб центробанк продовжував знижувати відсоткову ставку.

Нагадаємо, що Ердоган звинуватив у економічних бідах Туреччини іноземне втручання, зауваживши, що він веде боротьбу за велику фінансову незалежність країни.

Ердоган також закликав приватні та юридичні особи захищати ліру, під час виступу в бізнес-асоціацію у Стамбулі. Він наголосив, що населення повинно брати за орієнтир турецьку ліру, а не іноземну валюту, інакше Туреччина приречена на провал.

Турецька ліра, наші гроші – ось те, з чим ми рухатимемося далі. Не з іноземною валютою,

– наголосив Ердоган.

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Як турецька ліра знецінювалась у 2021 році

20 березня турецька ліра обвалилась на 14% після звільнення голови центробанку країни.

З вересня центральний банк Туреччини зменшив облікову ставку до 15% – на 400 базових пунктів.

25 жовтня ліра знецінилась до 9,85 до долара за ліру. Причиною цьому стала заява президента Туреччини Ердоган, що він розпорядився вислати послів США та дев'яти інших західних країн.

23 листопада Ердоган заявив, що виграє "економічну війну за незалежність", і ця заява миттєво знецінила курс ліри до 12,49 за долар.

З початку листопада ліра впала на 31%.

Чому турецька ліра продовжується знецінюватись: дивіться відео